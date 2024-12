En plena lucha contra la sequía: La Rioja refuerza las obras hídricas y concientiza sobre el uso responsable del agua

Pese a la grave sequía que azota a La Rioja, la provincia implementó medidas urgentes para enfrentar la crisis, como el envío de agua mediante camiones hidrantes a las zonas más afectadas y un llamado a la población para racionar el consumo. Roberto Valle, titular de Aguas Riojanas, destacó: "No hacen falta obras nuevas, no es un problema de obras: se trata de un fenómeno climático que en muchas parte del país lo han sufrido, como Córdoba".

El funcionario remarcó la necesidad del cuidado del recurso y explicó que la zona oeste de la provincia es una de las más afectadas por la disminución del caudal del acueducto que viene de Sanagasta. En esa línea, adelantó que la situación podría empeorar, pero explicó que se trabaja con camiones que llevan agua a los barrios más afectados de la zona oeste y Las Talas.

"Las zonas de emergencia están siendo afectada porque el acueducto que viene de Sanagasta está disminuido en su caudal y viene con una merma muy importante, de 2200 metros cúbicos que normalmente tiene, hoy estamos en 830 metros cúbicos por hora, lo que representa una disminución muy grande", detalló.

La sequía extrema que afecta a la cuenca de Sanagasta-Huaco provocó una pérdida de más de la mitad del agua en la región, con consecuencias graves para el suministro. Según explicó el titular de la empresa riojana, el dique de Los Sauces experimenta una "bajante histórica", debido a la falta de lluvias, y en la actualidad esto afecta al 30% del agua que abastece al acueducto.

La asistencia a los más necesitados

En cuanto a la asistencia a las familias, Valle explicó que que la distribución de agua se está realizando con "gran dificultad", debido a la escasez del recurso, pero remarcó que el Gobierno de la provincia luchará por "contrarrestar con mayor asistencia de camiones y tratar de cubrir las demandas de gente adulta y personas con enfermedades, por sobre todas las cosas".

El titular de Aguas Riojanas aseguró que por los desniveles y la geografía de la ciudad, los turnos están pactados y los primeros que se benefician son las partes bajas de esos circuitos. "Se va presurizando la red hasta llegar a los lugares más altos. Hay lugares que son extremadamente complicados de asistir con un turno y tienen demandas muy altas por la presión que requieren para llegar a esas casas. Muchas de esas viviendas las asistimos con camiones. Hoy tenemos siete camiones que están distribuyendo, vamos a incrementarlos a 15 para poder llegar a asistir a esas urgencias que lo demanden", detalló Valle.

En ese sentido, el riojano destacó que existen varias acciones para mejorar la situación hídrica en la provincia, como la perforación de Las Talas, incluida en el programa de emergencia, y otra perforación en la circunvalación, conocida como la del Cerro de la Cruz. Además, recordó que en el último tiempo se realizó una perforación en la zona de Copegraf, que comenzará a funcionar en los próximos 10 días. Junto con otra perforación en el Lawn Tenis, estas acciones contribuirán a mejorar el suministro en sectores críticos de la provincia.

La sequía: un fenómeno natural que perjudica a los riojanos

Por otro lado, Valle recordó que la sequía es un fenómeno climático "muy extremo" que traerá complicaciones a medida que el tiempo pase, ya que reduce el caudal de agua disponible. Advirtió que, mientras no llueva lo suficiente en la cuenca, los problemas se agravarán, especialmente porque no se puede perforar en la montaña debido a que el material es extremadamente duro y no existen empresas especializadas en ese tipo de trabajos.

En ese marco, explicó que el río que llega de Sanagasta se seca y no tiene agua en el subálveo, por lo que las perforaciones o el tipo de obras que ya hay "no ayudan en nada", y enfatizó: "No hacen falta obras nuevas, no es problema de obras, se trata de un fenómeno climático que en muchas parte del país lo han sufrido como Córdoba que tuvo problemas muy graves por la falta de lluvias. Este es un fenómeno que no tiene que ver con falta de inversión es totalmente ajeno a eso".

Finalmente, pidió a los vecinos de La Rioja que ante una situación complicada y muy compleja "todos sean muy cautos a la hora de usar este recurso, no hace falta regar pasto ni veredas, eso tomenlo como algo prohibitivo. No llenen piletas en esta zona aquellos que no la hayan puesto en funcionamiento y ni hablar del lavado de vehículos y motos".

"Hay que corregir las conducta de derroche en nuestros hogares como cuando nos bañamos, si usamos el lavarropas usarlo una vez al día o una cada dos días, hacer el lavado de dientes con un solo vaso de agua", concluyó.