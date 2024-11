Quintela alertó sobre el peligro de las medidas de Milei: "O cambia las políticas o se va a tener que ir"

El gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, expresó su preocupación por la situación actual del país y criticó duramente las políticas del Gobierno nacional encabezado por Javier Milei. En este contexto, el mandatario provincial advirtió sobre las posibles consecuencias sociales y políticas que podrían desencadenarse si no se produce un cambio profundo en la dirección económica y social.

“Si el presidente no está en condiciones de conducir a una sociedad cansada, de no poder garantizar el alimento, la educación y la salud para sus hijos, que se vaya. O cambia las políticas o se va a tener que ir. Ya pasó esto en 2001, con el corralito, que fue la gota que rebasó el vaso, y el resultado fueron 34 muertos”. subrayó, recordando los eventos que llevaron a la renuncia de Fernando De la Rúa.

En este marco, el gobernador de La Rioja cuestionó las medidas implementadas por el Gobierno nacional desde la asunción de Milei como presidente de la Nación. "El primer año de gestión es una luna de miel donde todos tratan de colaborar a su manera, convivir con este presidente. Hay que discutir cuáles son los caminos para que nuestra gente tenga una expectativa de vida. Milei festeja con sus patrones pero no con sus mandantes, ahí están sus verdaderos patrones, no hay una sola medida que haya estado a favor de la gente”, manifestó.

Mientras que, consultado acerca de los "patrones" del presidente, aseguró que se trata de los "sistemas financieros globalizados". "Le está rindiendo pleitesía a sus verdaderos mandantes, que son los Estados Unidos", agregó.

"La economía debe ser sinónimo de crecimiento, desarrollo, generación de bienes y distribución de la riqueza. No podemos seguir beneficiando a los ‘timberos’ y ladrones de guante blanco”, agregó.

En relación a la actualidad del peronismo, se mostró optimista en cuanto al progreso del movimiento nacional y aseguró que "ya se despertó". Sin embargo, destacó que aún falta "generar un espacio común con el objetivo de recuperar el poder para transformar la sociedad".

Bajo esta línea, cuestionó la condena contra Cristina Kirchner en la causa Vialidad debido a que "los argumentos son absolutamente insolventes”. “No tienen pruebas, pero sí certezas. Es una aberración jurídica, una persecución política”, aseguró.

Por último, Quintela realizó un llamado a la unidad política para afrontar la crisis socioeconómica y consolidar un espacio fuerte de oposición contra el actual Gobierno nacional. "Cuando tomemos conciencia todos los partidos políticos de que esto no puede seguir así, va a reaccionar la sociedad. Tenemos que modificar rápidamente las políticas porque si no este Presidente se va a tener que ir, la sociedad no lo aguanta más. Y que venga, al menos, un gobierno de transición para ordenar un poquito la situación de la Argentina. Se va a tener que ir más temprano que tarde”, sentenció.