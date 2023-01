Los 7 mejores proyectos de metaverso con potencial a largo plazo según Reddit

El actual mercado bajista de criptomonedas ha golpeado con fuerza a los mercados durante 2022, y saber dónde invertir puede ser complicado. Con unos precios a la baja en todo el ecosistema cripto, este podría ser un momento excelente para reactivar nuestras carteras de inversión. Desde proyectos más recientes hasta las plataformas de metaverso establecidas como referentes de un mercado bajista, el 2023 es una oportunidad excelente para inversores que busquen proyectos de metaverso.

Este artículo analiza siete de los principales proyectos de metaverso con potencial de ingresos a largo plazo en 2023, que incluyen:

Metacade (MCADE) Decentraland (MANA) Axie Infinity (AXS) The Sandbox (SAND) Ertha (ERTHA) Wizardia (WZRD) Solace (SLC)

1. Metacade (MCADE) – Mejor proyecto de metaverso para 2023

Metacade es un innovador proyecto de metaverso que revolucionará el mundo de los juegos play-to-earn (P2E) en blockchain. Una plataforma donde los jugadores pueden divertirse y conectar con entusiastas de los juegos cripto mientras exploran los mejores títulos P2E. Además de jugando, los usuarios pueden ganar ingresos con estupendas recompensas para aquellos que compartan versiones alfa y consejos, escriban reseñas de juegos y aporten su opinión sobre los títulos de la plataforma.

La plataforma tiene como objetivo atraer la participación de los seguidores más comprometidos del GameFi y convertirse en la vanguardia de la industria de los videojuegos del metaverso. Para lograrlo, Metacade tiene varias fuentes de ingresos pasivos. Por ejemplo, la función Comepte2Earn permite a los jugadores hacer staking de tokens MCADE para participar en torneos en línea y sorteos. Además, a partir del primer trimestre de 2024, la bolsa de trabajo de la plataforma albergará una amplia gama de las oportunidades profesionales más interesantes de Web3 y GameFi como parte del esquema Work2Earn.

Para apoyar el desarrollo de nuevos talentos, la plataforma otorgará su primer Metagrant en el tercer trimestre de 2023, una fuente de financiación cripto que impulsará el desarrollo de nuevos juegos de Metacade. Los desarrolladores envían propuestas que son votadas por toda la comunidad, y la más votada recibe fondos de Metacade. Esto garantiza que sólo se publiquen los juegos con más apoyo de la comunidad de Metacade, permitiendo a la plataforma desarrollar y apoyar nuevos talentos.

La financiación proviene de múltiples fuentes internas y externas. Internamente, la plataforma utiliza tokens MCADE que los usuarios acumulan para participar en torneos y sorteos. También se generan ingresos externos a través de la venta de espacios publicitarios, pagos de otras compañías por albergar sus juegos y cobros a las empresas por publicar vacantes en la bolsa de trabajo.

El objetivo de Metacade es convertirse en una organización autónoma descentralizada (DAO) autosuficiente. La transición comenzará en el segundo trimestre de 2023 y concluirá en el cuarto trimestre de 2024. Los miembros de la comunidad asumirán todos los roles críticos, mientras que la gobernanza y los planes recaerán en la comunidad administrada democráticamente. Para garantizar la buena gobernanza y la seguridad ninguna transacción puede ocurrir sin la aprobación de múltiples firmas del fondo.

Los expertos prevén que la ola de inversiones recibidas durante la presale continuará una vez que Metacade llegue a los DEX, así que Metacade parece el mejor proyecto de metaverso con potencial a largo plazo para invertir.

>>> Puedes participar en la presale de Metacade aquí <<<

2. Decentraland (MANA) – Mejor plataforma inmobiliaria de metaverso en 2023

Decentraland es un proyecto de metaverso bien establecido que ha ido viento en popa desde su lanzamiento en 2020. La plataforma es un metaverso independiente donde los propietarios de monedas MANA pueden comprar parcelas de tierra descentralizadas en un mundo virtual.

Una vez compradas, estas parcelas se convierten en tokens LAND que ofrecen varias opciones a los usuarios. Pueden construir juegos o utilidades en las parcelas, comprar más tokens LAND para crear un ESTATE, una cartera de propiedades virtuales, y comprar, vender o intercambiar bienes inmuebles digitales dentro del universo. Tal y como ocurre con los bienes inmuebles en el mundo real, el precio de cada parcela está determinado por variables como la ubicación y los vecinos. Por ejemplo, comprar una parcela cerca de una propiedad de JP Morgan cuesta bastante más que una en el desierto rural virtual.

El atractivo de la plataforma radica en la libertad de los usuarios para elegir cómo personalizar sus parcelas virtuales. Por ejemplo, pueden crear una experiencia de gaming y cobrar a otros usuarios por jugar. También podrían usar su parcela para celebrar reuniones de negocios virtuales.

Decentraland recibió algunas críticas cuando los usuarios comenzaron a cuestionar el valor de las costosas parcelas de tierra. Los planes para 2023 incluyen el lanzamiento de SDK 7, que aumentará significativamente la usabilidad y el rendimiento de la plataforma, y un nuevo editor DCL se lanzará en el segundo trimestre de 2023 para mejorar la experiencia multijugador. Con el soporte de Oculus VR también en el horizonte para 2023, Decentraland seguirá siendo uno de los principales proyectos de metaverso.

Es probable que esto se refleje en el precio de los tokens MANA en 2023, que probablemente remontará desde su actual nivel bajista.

3. Axie Infinity (AXS) – Mejor juego PVP basado en el metaverso

Si recuerdas la explosión de Pokémon Go hace unos años, no necesitas que te presente Axie Infinity. Lanzado por Sky Studios, este videojuego en blockchain combina la mejor tecnología P2E del metaverso con la rica experiencia de jugabilidad de Pokemon Go.

Los usuarios usan el token nativo AXS para comprar, vender e intercambiar personajes conocidos como Axies. Estos Axies se pueden entrenar, equipar y desarrollar para mejorar sus habilidades y enfrentarse en batallas contra otros usuarios. Los ganadores reciben recompensas que se pueden canjear para mejorar la capacidad de batalla de sus Axies o para comprar nuevos personajes.

Aunque AXS no ha sido inmune a las condiciones actuales del mercado bajista que afectan a los mercados cripto, el valor de la moneda ha resistido relativamente bien en comparación con los tokens rivales. Esto, junto con la leal base de usuarios que Axie Infinity ha construido en los últimos años, ha asentado la reputación de la plataforma como uno de los proyectos líderes de metaverso en blockchain del mercado. Esto ha convertido a los AXS en una excelente opción de inversión a largo plazo para los entusiastas de las criptomonedas.

4. The Sandbox (SAND) – Mejor plataforma de creación de juegos simples en 2023

La apariencia de The Sandbox resultará familiar a aquellos usuarios de criptomonedas familiarizados con juegos de estilo sandbox, como Roblox y Minecraft, y proporciona una oferta similar a Decentraland. Los usuarios pueden usar el token SAND para comprar parcelas de tierra que se pueden desarrollar con las tres herramientas creativas integradas en la plataforma.

Los objetos y animaciones 3D se pueden crear, cargar y vender en el mercado virtual de Sandbox, y los usuarios pueden usar el intuitivo desarrollador de juegos plug-and-play para crear juegos en 3D sin programar. El parque de atracciones virtual con temática musical de Warner Music es un gran ejemplo.

Aunque el valor de SAND sufrió caídas significativas durante la crisis de las criptomonedas de 2022, el proyecto ofrece muchas garantías a los inversores que buscan potencial a largo plazo. The Sandbox sigue siendo la mayor plataforma inmobiliaria del metaverso, y contiene el 62 % de todos los terrenos de metaverso disponibles.

Se espera que la industria de bienes inmuebles del metaverso crezca en un 31 % interanual entre 2022 y 2028 y alcance unos ingresos de más de 750 mil millones de euros, por lo que las recientes caídas de precios reflejan una corrección, y no una pérdida de confianza en los bienes inmuebles del metaverso o The Sandbox.

Con más de 165.000 parcelas individuales entre las que elegir y con la participación de grandes nombres como Kingsley Coman, Snoop Dogg, Adidas y Gucci, The Sandbox tiene un gran futuro por delante como una excelente opción de inversión a largo plazo y uno de los mejores proyectos de metaverso para 2023.

5. Ertha (ERTHA) – Mejor constructor de mundos de metaverso con historia

A primera vista, Ertha parece otro constructor de mundos virtuales en la línea de Decentraland y Sandbox, pero hay mucho más. Aunque este mundo virtual basado en blockchain es un metaverso donde los usuarios pueden construir y crear parcelas de tierra virtuales, Ertha ha agregado una trama argumental para atraer a nuevos usuarios.

Tras un apocalipsis climático, la humanidad está al borde de la extinción y los usuarios deben reconstruir el mundo desde cero. Esta historia ha cautivado a los jugadores más curiosos del metaverso cripto y seguirá progresando en 2023.

Su token nativo ERTHA sustenta toda la actividad de la plataforma, lo que permite a los usuarios comprar, vender, crear y comerciar. Con un argumento que atrapa la atención de los usuarios y su potencial desarrollo, ERTHA tiene un futuro brillante en 2023 y más allá.

Aunque ERTHA sufrió por una mala ventana de lanzamiento justo antes del colapso de las criptomonedas, su bajo precio y futuro prometedor convierten a Ertha en una oportunidad de inversión en metaverso viable y atractiva a largo plazo.

6. Wizardia (WZRD) – Mejor título de RPG de fantasía de metaverso

Wizardia es un juego de rol en blockchain (RPG) con su propia trama para aportar profundidad a la experiencia de juego. El objetivo es que los usuarios creen, suban de nivel y equipen a un personaje con el mejor equipo para construir el mago definitivo.

Visualmente atractivo y con batallas PvP y PvE que ponen a prueba la habilidad y la estrategia de los jugadores para ganar y ascender en la clasificación de NFT.

Wizardia ofrece a los jugadores un mundo virtual basado en objetivos donde la historia les involucra a través de su personaje y desarrollo argumental. Además, los usuarios usan el token WZRD para comprar, vender e intercambiar avatares, mejorar sus personajes y equipos, y ofrecer potencial P2E a través de torneos en línea.

Con el equipo de desarrollo de la plataforma trabajando incesantemente en la producción de nuevas funciones que enriquezcan la experiencia de juego y el lanzamiento de nuevos magos, la reputación de Wizardia como el mejor juego de rol de fantasía basado en el metaverso parece asegurada más allá de 2023. De hecho, en el futuro se incluirán torneos contra jugadores de otros proyectos de GameFi y juegos con suculentos premios.

7. Solice (SLC) – Mejor plataforma de juegos de metaverso de realidad virtual

Solice es una plataforma de juegos de realidad virtual de Solana basada en blockchain que permite a los usuarios experimentar algunos de los mejores títulos P2E con tecnología VR en el metaverso. La premisa es similar a la de otros creadores de mundos virtuales, como Decentraland y The Sandbox, pero el enfoque en la VR lo distingue de sus compañeros más conocidos.

Se puede comprar tierra utilizando el token nativo SLC que permite a los usuarios construir y crear antes de jugar y socializar con otros usuarios de Solice. Los usuarios compran y venden bienes virtuales en el mercado interno de la plataforma con los ingresos obtenidos a través del juego.

La capacidad VR distingue a Solice de sus rivales, lo que permite a los usuarios disfrutar de una experiencia mucho más inmersiva dentro del mundo 3D. Las interacciones sociales son más personales, con avatares en 3D que se comunican entre sí tal como lo harían en el mundo real.

Esta emocionante evolución del metaverso lo coloca a la vanguardia del desarrollo de VR en juegos en blockchain, pero se necesitan gafas de VR para aprovechar al máximo el mundo virtual.

Con una adopción de la VR que se disparará en los próximos años, Solice se postula como un proyecto de metaverso con un futuro prometedor y una excelente opción de inversión a largo plazo.

En resumen: Metacade es el mejor proyecto de metaverso con potencial a largo plazo en 2023.

El futuro de los proyectos de metaverso goza de gran salud, inaugurando el 2023 con varios proyectos nuevos y establecidos prometedores que ofrecen un excelente potencial a largo plazo para los inversores.

El mejor proyecto de metaverso es, sin duda, Metacade. La industria de GameFi duplicará su tamaño para 2025, y Metacade recogerá los frutos de esta evolución con su sólida hoja de ruta en 2023. Miles de inversores ya se han subido al carro de Metacade, y la presale beta se agotó en tres semanas, recaudando más de 1,22 millones de euros en el proceso.

Los tokens MCADE están disponibles por 0,0094 € en la 1ª fase, con excelentes beneficios antes de alcanzar los 0,019 € al final de la última fase de presale.

Puedes comprar las mejores criptomonedas del Metaverso en eToro aquí.

Puedes participar en la presale de Metacade aquí.