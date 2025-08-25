Un responsable ruso es detenido por malversación de fondos, según TASS

FOTO DE ARCHIVO. Imagen referencial en la que una bandera nacional rusa gigante ondea detrás de bloques de apartamentos en San Petersburgo, Rusia

El vicegobernador de una región rusa fronteriza con Ucrania ha sido detenido en el marco de un caso penal relacionado con la malversación de 1.000 millones de rublos (12,4 millones de dólares) destinados a fortificaciones defensivas, informó la agencia estatal de noticias TASS.

La oficina del vicegobernador de Kursk, Vladimir Bazarov, que anteriormente trabajó como vicegobernador en la vecina región de Bélgorod, estaba siendo registrada, informó TASS.

La detención de Bazarov fue confirmada por el gobernador de Kursk, Alexander Khinshtein, quien dijo que el caso estaba relacionado con su trabajo en la región de Bélgorod. No hizo más comentarios.

Reuters no pudo ponerse en contacto con Bazarov ni con su abogado.

Desde que las tropas ucranianas se abrieron paso a través de la frontera y entraron en la región de Kursk el año pasado, en la mayor incursión militar en Rusia desde la Segunda Guerra Mundial, una serie de responsables rusos han sido investigados por corrupción.

En julio, el presidente Vladimir Putin destituyó a Roman Starovoit, exgobernador de Kursk, como ministro de Transportes y pidió al adjunto de Starovoit que le sustituyera. Posteriormente, Starovoit fue hallado muerto en su coche de un disparo y los investigadores dijeron que parecía haberse suicidado.

(1$ = 80,6500 rublos)

Con información de Reuters