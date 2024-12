El presidente de Corea del Sur promete "luchar hasta el final" contra la amenaza de destitución

FOTO DE ARCHIVO. Manifestantes asisten a una concentración para pedir la destitución del presidente surcoreano, Yoon Suk-yeol, que declaró la ley marcial, revocada horas después, en Seúl, Corea del Sur

El presidente de Corea del Sur, Yoon Suk-yeol, afirmó el jueves que "luchará hasta el final", mientras su propio partido político se acercaba a votar con la oposición para destituirlo por su efímera orden de ley marcial, que sumió al país en el caos.

En un largo discurso televisado, el asediado líder del país aliado de Estados Unidos y cuarta economía asiática también afirmó que Corea del Norte había saboteado la comisión electoral de Corea del Sur, poniendo en duda la aplastante derrota de su partido en las elecciones de abril.

Yoon confía en que sus aliados políticos se unan en su apoyo, pero esto parece menos probable tras su encendido discurso, en el que el líder de su gobernante Partido del Poder Popular (PPP) respondió que había llegado el momento de que Yoon dimitiera o fuera destituido por el Parlamento.

Se esperaba que al menos siete miembros del partido apoyaran una nueva moción de destitución y dos de ellos declararon públicamente que votarían a favor. Se necesitan al menos ocho votos del PPP para alcanzar la mayoría de dos tercios necesaria para destituir a Yoon.

Yoon dijo que la oposición estaba "bailando la danza de la espada de la locura" al intentar sacar del poder a un presidente elegido democráticamente, nueve días después de su frustrado intento de conceder amplios poderes a los militares.

"Lucharé hasta el final", afirmó. "Tanto si me impugnan como si me investigan, me enfrentaré a todo de frente".

Sus comentarios fueron los primeros desde que se disculpó el sábado y prometió dejar su destino en manos de su partido.

El desafiante cambio de postura, ahora en lucha, hizo pensar que Yoon, fiscal de carrera y experto jurista, podría haber decidido acudir a los tribunales, con la esperanza de protagonizar un dramático regreso.

Según Shin Yul, profesor de Ciencias Políticas de la Universidad Myongji, esto puede ser un "error garrafal" y el resultado de que el presidente haya escuchado los consejos de personas equivocadas.

"Parece que no quiere dimitir e intenta aguantar porque sigue pensando que hizo lo correcto", dijo Shin.

Yoon se enfrenta a una segunda votación de destitución en el Parlamento, prevista para el sábado, una semana después de que fracasara la primera porque la mayor parte del PPP en el poder boicoteó los procedimientos.

Una votación a favor de la destitución enviaría el caso al Tribunal Constitucional, que tiene hasta seis meses para decidir si destituye a Yoon o lo restituye en su cargo.

En la más reciente señal de que Yoon está perdiendo el control del poder, el líder del PPP, Han Dong-hoon, dijo el jueves en una reunión de miembros del partido que debían unirse a la oposición para destituir al presidente.

Aun así, el partido sigue profundamente dividido y Yoon sigue contando con el respaldo de algunos legisladores del PPP.

Para subrayar las divisiones, el partido eligió el jueves por mayoría a un miembro cercano al presidente como líder del hemiciclo. Kweon Seong-dong declaró tras su elección que la política oficial del partido sigue siendo oponerse a la destitución.

El presidente está siendo investigado penalmente por presunta insurrección en relación con la declaración de la ley marcial del 3 de diciembre, que revocó horas después, desatando la mayor crisis política de Corea del Sur en décadas.

En unos comentarios en los que se hacía eco de su justificación para declarar el estado de emergencia, Yoon dijo que había que impedir a toda costa que los "grupos criminales" que han paralizado los asuntos del Estado y han perturbado el Estado de derecho se hicieran con el poder.

Se refería al opositor Partido Democrático, que ha bloqueado algunas de sus propuestas y ha planteado acusaciones de irregularidades gubernamentales, pero no dio pruebas de actividad delictiva.

Un miembro de la dirección del Partido Democrático, Kim Min-seok, dijo que el discurso de Yoon era una "muestra de delirio extremo" y pidió a los miembros del partido gobernante que votaran a favor de su destitución.

Con información de Reuters