Continúa búsqueda de sobrevivientes tras terremoto en Colombia

Por Julia Symmes Cobb ​y Santiago Limachi

CALI, Colombia, 12 ago (Reuters) - Los equipos de rescate continuaban el miércoles la búsqueda de sobrevivientes atrapados bajo edificios derrumbados, dos ‌días después de que un ‌poderoso terremoto sacudió una amplia zona de Colombia y dejó casi 250 muertos.

El terremoto, el más poderoso en la historia reciente del país, sacudió el lunes el suroeste y la región cafetera del centro de Colombia, reduciendo a escombros edificios de varios pisos en ciudades como Pereira, Cali, Quibdó y Manizales, y averiando escuelas, hospitales y templos religiosos.

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En Torres del Limonar, ​un complejo de apartamentos ⁠derrumbado en Cali, los bomberos buscaban señales de vida entre los ‌escombros.

"Estamos con la continuidad de poder encontrar víctimas vivas en ⁠este momento. Tenemos todavía la esperanza, hasta ⁠que tengamos por lo menos unos cuatro días pasados del sismo", dijo a Reuters el sargento Camilo Cano, del Cuerpo de Bomberos de Bogotá, al ⁠lado de estructuras de concreto colapsadas.

Cano aseguró que más de 20 ​personas fueron rescatadas en las primeras 12 horas ‌después del terremoto por equipos locales y ‌residentes, y que tres más fueron sacadas con vida luego en ⁠operaciones de mayor complejidad bajo los escombros.

El integrante del cuerpo de rescate afirmó que la multitud de voluntarios y curiosos dificultaron la búsqueda al principio. La policía impuso controles más estrictos alrededor del sitio, mientras que a ​los voluntarios ‌les asignaron tareas específicas, trabajando coordinadamente con los rescatistas.

Entre los que todavía esperaban está Marcela Pérez, quien dijo que la hija de 11 años de su pareja, Ileana Giraldo, quedó atrapada con sus abuelos en un edificio de apartamentos que se derrumbó.

"Estamos ⁠a la espera, llevamos ya desde el lunes esperando que a la niña la rescaten, a los abuelos también", afirmó. "Estamos aquí solamente esperando y confiando en Dios".

Un balance preliminar de la gubernamental Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) reveló que tras el terremoto más de 3.700 personas resultaron heridas y 287 fueron reportadas como desaparecidas.

El mismo informe reportó 9.343 viviendas destruidas, 46.107 ‌averiadas, 94 edificios colapsados, además de afectaciones a hospitales, escuelas, carreteras y acueductos.

Un grupo de rescatistas mexicanos que apoyó la emergencia por los recientes terremotos de Venezuela llegó a Cali para unirse a las labores de búsqueda y rescate, informó la alcaldía de la ciudad.

Vuelos procedentes de países de la región, ‌como Perú, comenzaron a llegar con ayuda humanitaria.

El presidente Abelardo De La Espriella declaró el estado de emergencia, una medida que le permitirá trasladar recursos con mayor ‌agilidad a las zonas ⁠afectadas.

Estados Unidos y la Unión Europea anunciaron la asignación de fondos para atender la emergencia por el terremoto en ​Colombia, mientras que organizaciones como las Naciones Unidas y Save the Children anunciaron que comenzaron a coordinar ayudas con la población afectada.

Con información de Reuters