Nancy Pelosi, primera mujer en presidir Cámara de Representantes de EEUU, se retirará del Congreso

FOTO DE ARCHIVO: La Presidenta de la Cámara de Representantes Nancy Pelosi empuña el mazo por primera vez tras ser elegida la primera mujer presidenta de la Cámara de Representantes en el primer día del Congreso 110 en Washington

6 nov (Reuters) -Nancy Pelosi, la primera mujer en presidir la Cámara de Representantes de Estados Unidos, anunció el jueves que no se presentará a la reelección al Congreso en 2026, poniendo fin a una trayectoria de cuatro décadas como icono demócrata progresista, a menudo vilipendiada por la derecha.

La congresista de 85 años, elegida por primera vez en 1987, hizo su anuncio dos días después de que los votantes de California aprobaran de forma abrumadora la "Propuesta 50", un esfuerzo estatal de redistribución de distritos destinado a arrebatar cinco escaños a los republicanos en las elecciones de mitad de mandato del próximo año.

"No buscaré la reelección al Congreso. Con un corazón agradecido, espero con ilusión mi último año de servicio", dijo Pelosi en un video publicado en la red social X.

La aprobación de la "Propuesta 50" en California fue una respuesta a una medida similar adoptada por Texas para mejorar las posibilidades republicanas. La estrategia política fue impulsada por el gobernador demócrata de California, Gavin Newsom, pero encajaba perfectamente con los intereses de Pelosi.

La veterana política ha estado al frente en la lucha por el control de la Cámara baja, enfrentándose al republicano Donald Trump, con quien tuvo una disputa durante su primer mandato presidencial entre 2017 y 2020.

La jubilación de Pelosi se produce tras años de descontento entre los demócratas más jóvenes ante la persistencia de los veteranos en sus puestos de poder, sin hacer lo suficiente para formar a los futuros líderes.

Esto quedó patente en el verano boreal de 2024, cuando el presidente demócrata Joe Biden, de 81 años, participó con dificultad en el debate con Trump, semanas antes de retirarse de la contienda, en parte debido a la presión de otros demócratas, incluida Pelosi.

(Reporte adicional de Katharine Jackson; editado en español por Carlos Serrano)