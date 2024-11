Comunidades formoseñas repudiaron el voto de Argentina ante la ONU, que atenta contra los derechos de los pueblos originarios

La semana pasada, países de las Naciones Unidas deliberaron sobre una Resolución de la Asamblea General acerca de los derechos de los pueblos indígenas, siendo Argentina la única de los 168 países que votó en contra. Ante este acto discriminatorio por parte del Gobierno nacional, comunidades originarias de la provincia de Formosa emitieron un comunicado, a través del cual expresaron su repudio. "Atenta contra la justicia, la igualdad y el reconocimiento que merecemos como parte fundamental de la identidad y el tejido cultural de esta Nación", remarcaron.

El documento que se votó en la ONU fue impulsado por Bolivia, Dominica, Ecuador, Liberia, México, Paraguay y Venezuela, con el fin de reforzar el compromiso internacional de proteger y promover los derechos de las comunidades originarias en áreas como el acceso a la justicia, la protección del medio ambiente y la preservación de sus culturas y lenguas. Sin embargo, la Argentina decidió votar en contra, dejando en estado de vulnerabilidad a los pueblos originarios.

A modo de respuesta, las comunidades originarias formoseñas emitieron un comunicado en donde remarcaron: "Esta acción no solo representa una clara discriminación hacia nuestras comunidades, sino que también nos coloca como el único país en el mundo que rechaza los derechos de sus propios pueblos originarios". Además, sostuvieron que dicha decisión les duele profundamente y manifestaron con vehemencia: "Reivindicamos nuestros derechos y exigimos respeto. Rechazamos cualquier acción que limite nuestra dignidad y nuestro desarrollo como pueblos". Por último, realizaron un llamado a toda la sociedad argentina a solidarizarse con su causa y a alzar la voz en defensa de los derechos de los pueblos indígenas. "Una Nación que no respeta sus raíces no puede construir un futuro justo para todos", concluyeron las comunidades originarias.

En Formosa, otra de las voces que se alzaron en contra de la votación del Gobierno nacional fue la del diputado provincial por el Partido Justicialista, Pablo Sosa, quien lamentó que Argentina fuera el único país a nivel mundial que se pronunció en contra del documento de la ONU. "No votó una ley tan importante para preservar los territorios ancestrales y culturales de las comunidades", repudió el diputado provincial. Por otra parte, en contraste con esta actitud de Nación, Sosa resaltó que el Gobierno de Formosa se ocupa de cumplir la Ley Integral del Aborigen N° 426/84, la primera legislación en Argentina que abordó la temática indígena con una perspectiva diferente.

Por su parte, Cuevas Galeano, de la comunidad Tres Pozos, convocó a los integrantes de las tres etnias de la provincia, Wichí, Qom y Pilagá, a que se sumen a este reclamo. "Es injusto que no se reconozca que en la Argentina hay personas aborígenes", manifestó Galeano. Para finalizar, agradeció al gobernador Gildo Insfrán por su postura contraria a la de la gestión libertaria. "Él siempre acompaña a todas las comunidades y nos presenta respeto", concluyó Galeano.

Una provincia a favor de sus comunidades originarias

El sábado pasado, en el marco del operativo solidario “Por Nuestra Gente, Todo” (OPNGT), que se realizó de manera simultánea en Palo Santo y Potrero Norte, se llevaron a cabo múltiples atenciones que también beneficiaron a colonias aledañas como Los Matacos. El operativo inició en horas tempranas y, desde el primer momento, tuvo muy buena concurrencia de vecinos.

Durante la jornada, se brindaron servicios de salud, se gestionaron documentaciones ante el Registro Civil y se iniciaron trámites en el Instituto Provincial de Colonización y Tierras Fiscales. Juan Eduardo Giménez, trabajador de dicho Instituto, comentó que se realizó un relevamiento sobre todo lo respectivo a la tierra. "La mayor inquietud que se presentó fue el trámite del hogar, así que indicamos a los pobladores cuáles son los pasos a seguir y las documentaciones que deben presentar en el organismo, para así regularizar su situación", detalló Giménez, quien aclaró que todos los trámites realizados fueron totalmente gratuitos.

Los trabajadores de las distintas áreas provinciales implicadas en el operativo acudieron a la zona el miércoles, con el objetivo de realizar distintos relevamientos e interiorizarse en las necesidades específicas de la colonia Los Matacos, como así también de El Progreso, Palo Santo y Potrero Norte. Como puede observarse, el Gobierno de Formosa realiza acciones concretas en el interior provincial, con el claro objetivo de llegar hasta las comunidades originarias y garantizar que puedan acceder a trámites y chequeos de manera totalmente gratuita.