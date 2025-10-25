Las sanciones de EEUU no pretenden perjudicar al pueblo ni a la economía colombiana, dice Rubio

t (Reuters) -El secretario de Estado, Marco Rubio, dijo el sábado que Estados Unidos no quiere perjudicar al pueblo ni a la economía de Colombia con las sanciones impuestas al presidente Gustavo Petro.

Washington incluyó el viernes a Petro y a su familia en una lista negra, acusándolo de apaciguar y envalentonar a los "narcoterroristas".

Rubio, en declaraciones a la prensa de camino a Qatar desde Israel, dijo que Estados Unidos tiene una relación "fuerte y duradera" con el pueblo colombiano y con muchas de las instituciones del país latinoamericano, especialmente las fuerzas de seguridad.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

El ejército estadounidense ha intensificado su actividad en el sur del Caribe, atacando buques en aguas internacionales que, según ha sostenido sin pruebas, transportan drogas.

El presidente Donald Trump calificó esta semana a Petro de "líder ilegal de la droga" después de que el mandatario izquierdista acusara a Estados Unidos de cometer un "asesinato" con los ataques.

"Esto no es una cosa de Estados Unidos contra Colombia", dijo Rubio, refiriéndose a las sanciones a Petro.

La administración Trump, dijo, está reaccionando a un líder extranjero que creía que se había vuelto hostil, "Pero separamos eso de (el pueblo de) Colombia. Por eso no se ven acciones arancelarias. Por eso no queremos dañar la economía colombiana".

Con información de Reuters