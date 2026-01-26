Millones de estadounidenses se enfrentan a días de frío intenso tras una tormenta monstruosa

Una persona camina en medio de una gran tormenta invernal que se extiende por una gran franja de los Estados Unidos, en Brooklyn

Por Rich McKay y ‍Eric Cox

26 ene (Reuters) - Decenas de millones de personas afrontaban un lunes de frío glacial en Estados Unidos, ‍tras una gigantesca tormenta ⁠invernal que dejó al menos 30 centímetros de nieve desde Nuevo México hasta Nueva Inglaterra, paralizó gran parte del este del país, obligó a cancelar miles de vuelos y provocó cortes generalizados del suministro eléctrico.

Desde Nueva York y Massachusetts, en el noreste, hasta Texas y Carolina del Norte, en el sur, las carreteras estaban heladas, resbaladizas por el hielo y sepultadas ‌bajo la nieve. En algunos estados del sur, ⁠los residentes se enfrentaban a condiciones ⁠invernales nunca vistas en décadas, con hielo de varios centímetros de espesor que derribó árboles y tendidos eléctricos.

Mientras se esperaba ‍que el sistema de tormentas se alejara de la costa este hacia el Atlántico el lunes, ⁠una ráfaga de aire ártico ‌se precipitaba desde Canadá detrás de él, prolongando las temperaturas bajo cero durante varios días más, dijo el Servicio Meteorológico Nacional.

"Esta tormenta está saliendo de la costa este ahora, con algunos chubascos de nieve persistentes", dijo Allison ‌Santorelli, meteoróloga ‌del Centro de Predicción Meteorológica del NWS. "Pero la historia general es el frío extremo, que durará hasta principios de febrero".

Casi 200 millones de personas están bajo algún tipo de alerta de frío extremo, desde ​la frontera canadiense hasta el Golfo de México, dijeron los meteorólogos. En Lubbock, Texas, se registraron mínimas de -20 grados Celsius el lunes, y Nueva York, Washington D.C. y Boston se enfrentarán a temperaturas igualmente heladas durante gran parte de la semana.

Más de 800.000 hogares y empresas del sureste se enfrentaban al frío sin ‍electricidad, según el sitio de seguimiento PowerOutage.us, incluidos más de un cuarto de millón de clientes en Tennessee.

La tormenta paralizó el tráfico aéreo, con más de 12.500 vuelos estadounidenses cancelados el domingo, la mayor cantidad de cualquier día desde el ​inicio de la pandemia de COVID-19 en 2020.

Alrededor de 3.900 vuelos dentro, hacia o desde Estados Unidos ya habían sido cancelados el ​lunes hasta las 1415 GMT, según el sitio web de seguimiento FlightAware. El secretario de Transporte, Sean Duffy, dijo ⁠a la CNBC que espera que los aeropuertos "vuelvan a la normalidad" el miércoles.

