China e India mantienen una comunicación "activa" sobre el control de fronteras

Las banderas nacionales de China e India ondean junto al Centro de Convenciones y Exposiciones Meijiang, sede de la cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghai (OCS) de 2025, en Tianjin, China

29 oct (Reuters) -Los ejércitos chino e indio han mantenido conversaciones sobre la gestión de la frontera que ambos países comparten, y ambos han acordado utilizar los mecanismos existentes para resolver cualquier "cuestión sobre el terreno", según informaron el miércoles los vecinos.

Nueva Delhi y Pekín habían alcanzado el año pasado un pacto histórico para rebajar las tensiones militares en su frontera del Himalaya, que se intensificaron tras un enfrentamiento militar en 2020 en el que murieron 20 soldados indios y cuatro chinos.

Desde el pacto de 2024, los dos países han dado pasos para mejorar sus relaciones, incluida la reanudación de los vuelos directos y la mejora de los flujos de inversión y comercio.

El Ministerio de Defensa de China dijo que en la última ronda de conversaciones militares de alto nivel celebrada en el lado indio de un punto de encuentro el sábado, los vecinos acordaron continuar su diálogo a través de canales militares y diplomáticos.

"Ambas partes acordaron seguir utilizando los mecanismos existentes para resolver cualquier cuestión terrestre a lo largo de la frontera para mantener la estabilidad", dijo el Ministerio de Asuntos Exteriores de India en un comunicado.

El primer ministro indio, Narendra Modi, visitó China en agosto por primera vez en siete años para asistir a una reunión del bloque de seguridad regional de la Organización de Cooperación de Shanghái.

Modi y el presidente chino, Xi Jinping, acordaron que India y China eran socios para el desarrollo, no rivales, y debatieron formas de reforzar los lazos comerciales en medio de la incertidumbre arancelaria mundial.

Con información de Reuters