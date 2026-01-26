Altos representantes chinos se reúnen con el secretario general de la OCI

FOTO DE ARCHIVO: El ministro de Relaciones Exteriores de China, Wang Yi, pronuncia su discurso en la ceremonia de apertura del Foro Lanting en Pekín, China

El vicepresidente y el ministro de Asuntos Exteriores de ‍China mantuvieron el ⁠lunes conversaciones con el secretario general de la Organización para la Cooperación Islámica (OCI), formada por 57 países, según un comunicado del ministerio y la agencia oficial de noticias Xinhua.

Las conversaciones en Pekín se ‌producen en medio de ⁠un aumento de ⁠la tensión en Oriente Próximo después de que un responsable iraní afirmara ‍que su país trataría cualquier ataque "como una guerra total ⁠contra nosotros".

Esos comentarios ‌siguieron al comentario del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, el día anterior de que EEUU tenía una "armada" que se dirigía ‌hacia ‌Irán, agregando que era "por si acaso", advirtiendo a Irán que no matara a manifestantes ni reiniciara su programa ​nuclear.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Un responsable iraní en la región dijo el domingo que al menos 5.000 murieron después de una ola de protestas por las dificultades económicas.

En las conversaciones del lunes, el ‍ministro de Asuntos Exteriores, Wang Yi, pidió la creación de una asociación de seguridad regional y la resolución política de las cuestiones candentes, ​según el ministerio.

Representantes estadounidenses habían declarado que un portaaviones y varios destructores ​de misiles guiados llegarían a Oriente Próximo en los próximos ⁠días.

Con información de Reuters