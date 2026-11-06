China propone una nube común para los BRICS

China presentó la iniciativa durante la 18ª Cumbre de los BRICS, en Nueva Delhi. El plan contempla el establecimiento de una plataforma en la nube para el ecosistema digital del grupo y tres líneas de trabajo: capacitación en habilidades digitales, intercambio tecnológico y alineación industrial. La meta declarada es desarrollar de manera conjunta la economía digital de los países miembros.

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El análisis fue difundido por la agencia china Xinhua y replicado por el sitio argentino CoNaB, dedicado a las noticias del bloque. El material recoge la opinión de un solo entrevistado y no detalla presupuesto, plazos ni mecanismos de financiamiento, datos que definirán el alcance real del proyecto.

Quién la evalúa

John Bailey es director ejecutivo del periódico sudafricano Sunday World. Antes pasó casi una década en China como corresponsal del canal sudafricano eNews Channel Africa (eNCA). En una entrevista con Xinhua, sostuvo que la propuesta china puede dotar a los países BRICS de una plataforma digital y, a la vez, de un puente económico digital entre sus miembros.

Según su lectura, la combinación de nube, formación en habilidades, intercambios técnicos y contactos con la industria la vuelve “mucho más que una iniciativa tecnológica”. Bailey la imagina como una plataforma práctica de desarrollo económico, que conecte a empresas, gobiernos, universidades, proveedores de tecnología y trabajadores cualificados de todo el bloque.

El entrevistado recordó además que los BRICS ya señalaron como áreas de cooperación la transformación digital, la Industria 4.0, la inteligencia artificial, la computación en la nube, el big data y el desarrollo de habilidades.

El conocimiento como eje

Para Bailey, el principal beneficio de la iniciativa no se agota en el acceso a la tecnología. Destacó el acceso al conocimiento sobre cómo usarla. Un programa de formación a escala de todo el bloque, planteó, podría ampliar la reserva de trabajadores con habilidades digitales reconocidas. Los cursos podrían concentrarse en campos de rápido crecimiento como la inteligencia artificial, la ciencia de datos, la computación en la nube y la ciberseguridad.

El ejecutivo sudafricano consideró que el mayor beneficio estratégico excedería a las empresas tecnológicas y llegaría a trabajadores comunes, jóvenes, emprendedores y pequeñas empresas.

Empleo y circulación de talento

Bailey vinculó la propuesta con el mercado laboral. Al conectar la capacitación con las empresas y la intermediación sectorial, se abriría un recorrido que va de la formación y la certificación al empleo, el emprendimiento y el acceso a los mercados de los BRICS.

En esa línea, imaginó una reserva de talento digital del bloque. Las empresas podrían ubicar perfiles en los distintos países participantes y los jóvenes con talento tendrían la posibilidad de competir por oportunidades más allá de sus fronteras.

Capacidades que se complementan

El entrevistado repasó las fortalezas de cada economía. China aporta una amplia capacidad de manufactura y tecnología, y el resto de los miembros suman las propias en tecnología de la información, agricultura, servicios digitales, capital y mercados. Un ecosistema digital común permitiría, según Bailey, que esas capacidades se articulen entre sí y dejen de funcionar como compartimentos aislados.

Cómo se medirá el resultado

Bailey fue claro respecto del objetivo final: la plataforma en la nube no es la meta. El valor, afirmó, está en vincularla con personas, habilidades, capital y mercados.

Propuso cuatro indicadores para evaluar el éxito del plan: la cantidad de empresas que se creen, el número de personas formadas y empleadas, el volumen de inversión nueva que se genere y el comercio digital transfronterizo que resulte. Esos parámetros ofrecen una vara pública para seguir el avance de la iniciativa una vez que se conozcan sus detalles operativos.