China pide que se escuchen más voces del sur global en las Naciones Unidas

FOTO DE ARCHIVO. El ministro de Asuntos Exteriores chino, Wang Yi, habla con los medios de comunicación en la sede de la ONU en la ciudad de Nueva York, EEUU

Los ​mercados emergentes adolecen de una representación insuficiente en las Naciones Unidas, cuya autoridad se ve cada vez ‌más cuestionada por el ‌recrudecimiento de los conflictos políticos y económicos en todo el mundo, afirmó el miércoles el ministro de Asuntos Exteriores chino, Wang Yi.

Estos comentarios, en los que se hizo una breve mención a los conflictos de Oriente Medio y Ucrania, aunque sin entrar en detalles, tuvieron lugar ​en una inusual rueda ⁠de prensa celebrada en Pekín con motivo de ‌la publicación de un libro blanco en el ⁠que se esbozan formas de lograr ⁠una gobernanza global más justa y equitativa.

"Los países, ya sean grandes o pequeños, fuertes o débiles, desarrollados o en ⁠vías de desarrollo, son miembros en igualdad de condiciones ​de la comunidad internacional", dijo Wang, ‌al tiempo que pidió que ‌se escuchen más voces del Sur Global.

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Los nuevos retos ⁠que se suceden rápidamente traen consigo crisis globales entrelazadas, señaló Wang, y añadió: "El barco de la civilización ha entrado en aguas peligrosas, con arrecifes ocultos y violentas tormentas".

Las ​disputas ponen ‌de manifiesto conflictos profundamente arraigados, mientras que surgen continuamente "acontecimientos de cisne negro y rinoceronte gris", señaló, refiriéndose a acontecimientos inesperados o amenazas que se ignoran a pesar de su visibilidad.

Wang instó a que ⁠se realizaran esfuerzos para comprometerse firmemente con un alto el fuego en Oriente Medio, y pidió a todas las partes que trabajaran para sentar las bases de una "arquitectura de seguridad sostenible en la región", según informó la agencia oficial de noticias Xinhua.

China intenta habitualmente presentarse como mediadora en los conflictos ‌tanto de Oriente Medio como de Ucrania, instando al diálogo al tiempo que se erige en pilar de la estabilidad mundial y actor diplomático indispensable.

Es el mayor comprador de petróleo tanto iraní como ruso, incluyendo los suministros por oleoducto y ‌los envíos marítimos.

El libro blanco tiene como objetivo forjar un consenso internacional sobre respuestas eficaces a los retos globales, afirmó Wang, ‌y defender ⁠la autoridad y el estatus de las Naciones Unidas es fundamental para el éxito de ​la iniciativa.

(Reportaje de Joe Cash en Pekín y de la redacción de Pekín; redacción de Farah Master; edición de Christian Schmollinger y Clarence Fernández; edición en español de Paula Villalba)