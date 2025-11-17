Jara: la exministra que busca mantener a la izquierda en el poder en Chile

Jeannette Jara, candidata presidencial de la coalición de izquierda gobernante y miembro del Partido Comunista, vota durante las elecciones generales, en Santiago

6 nov (Reuters) -Confiada en su gestión como ministra del Trabajo del actual gobierno, la candidata comunista a las elecciones presidenciales en Chile Jeannette Jara intentará convencer a los votantes de apoyarla en la segunda vuelta de diciembre para impulsar mejoras en los ingresos y otros ajustes sociales.

Jara, de 51 años, ganó en junio la primaria oficialista y aunque su militancia desde adolescente en el Partido Comunista generó escrúpulos y algunas divergencias dentro de la coalición, logró el domingo su paso al balotaje, donde enfrentará al derechista José Antonio Kast.

Nacida en una zona popular de Santiago, Jara ha destacado su origen humilde durante la contienda para la silla presidencial donde la actual impopularidad del gobierno del progresista Gabriel Boric sería un peso para convencer a los votantes a optar por la continuidad.

Jara fue subsecretaria de Previsión Social en el gobierno de la socialista Michelle Bachelet y en marzo de 2022 asumió como ministra del Trabajo del presidente Gabriel Boric, cargo al que renunció para asumir su candidatura.

Durante su gestión como ministra se aprobó una esperada reforma al sistema previsional, así como la ley que rebajará progresivamente la jornada laboral a 40 horas o el alza del salario mínimo a más de 500.000 pesos chilenos (unos 530 dólares).

Aunque los sondeos previos a los comicios la daban como favorita para obtener su pase a un balotaje el 14 de diciembre, todas las mediciones pronosticaron una caída ante cualquiera de sus rivales de derecha.

En su discurso del domingo por la noche, Jara prometió sumar algunas de las propuestas de los postulantes que quedaron fuera de la carrera.

"No dejen que el miedo congele sus corazones, no vale la pena. Al miedo hay que combatirlo dando seguridad a las familias, no inventando soluciones imaginarias en cabezas que de un momento para otro se les ocurre una idea más radical que la siguiente", aseguró.

El alza de la delincuencia, mayor preocupación de los chilenos, ha copado la atención de la campaña, donde los rivales de derecha han prometido mano dura mientras Jara se ha enfocado en el levantamiento del secreto bancario para seguir la ruta del dinero ilícito.

También propone la imposición de un "ingreso vital" a los trabajadores por el equivalente de unos 795 dólares.

"En Chile El 45% de los hogares no llega a fin de mes. Esta realidad demuestra por qué las familias necesitan certezas", dijo recientemente en su cuenta de X.

Con información de Reuters