Así podés desbloquear el PIN de red de la tarjeta SIM de tu teléfono

Tener un móvil con bloqueo de SIM por alguna operadora, puede convertirse en un problema para muchos, especialmente si has olvidado el PIN de red de la tarjeta SIM. No tener a disposición este PIN puede suponer una gran preocupación debido a la imposibilidad de poder utilizar el móvil con normalidad. Por suerte, no todo está perdido.

27 de marzo, 2023 | 21.57

Hemos investigado y dejamos a tu disposición todo lo que tenés que saber acerca de cómo desbloquear el PIN de red de la tarjeta SIM, incluso si lo has olvidado. Y para que no quede ninguna duda, también compartimos con vos qué es exactamente el PIN de red de la tarjeta SIM, cómo podés determinar si tu teléfono se encuentra bloqueado, y una guía para desbloquear la red SIM incluso si no tienes el PIN. Si eso es justo lo que has estado buscando, seguí leyendo. En el siguiente artículo se encuentra todo lo que querés saber explicado a detalles. ¿Qué es el PIN de desbloqueo de red de la tarjeta SIM? El PIN de desbloqueo de la red de la tarjeta SIM no es más que un corto código que debes ingresarse en el móvil para que de esta manera pueda ser liberado del bloqueo que genera alguna operadora en específico. Es habitual que los teléfonos estén bloqueados para ser utilizados mediante determinadas operadoras cuando estos son adquiridos a través de sus tiendas. No debe confundirse el PIN de desbloqueo de red de la tarjeta SIM con el PIN del dispositivo en sí. Es decir, el primero se trata de un PIN que tiene un efecto sobre la red a través de operadores como Movistar. El segundo se refiere al tipo de PIN empleado en los dispositivos (Motorola, etcétera) en términos de seguridad. Vale la pena repetir, el PIN de desbloqueo de red de tarjeta SIM Claro o el PIN de desbloqueo de red de tarjeta SIM Movistar, no son lo mismo que el PIN de desbloqueo de red de tarjeta SIM Motorola. ¿Cómo saber si mi teléfono está libre o bloqueado? Si adquiriste un teléfono recientemente, y querés saber si está libre o bloqueado, existe una manera muy sencilla de determinarlo, a continuación tenés una breve explicación. 1. Verificá que la SIM que tiene tu teléfono funciona sin problemas. Para ello, enviá un mensaje de texto o hacé una llamada telefónica. 2. Apagá tu teléfonoy retirá la SIM. 3. Insertá una tarjeta SIM de otra operadora y prendé el móvil de nuevo. Si al encender en pantalla te es solicitado el PIN de desbloqueo de red SIM, tu teléfono está bloqueado y no aceptará esa tarjeta SIM. También podés verificar directamente con el vendedor, si tu dispositivo móvil solo admitirá tarjetas SIM de la operadora en cuestión. Puede que esta sea la manera más rápida y efectiva de determinarlo. Guía completa para el desbloqueo de Red SIM sin el PIN Hemos llegado al momento que has estado esperando, la siguiente es una pequeña, pero efectiva guía que te ayudará a concretar el desbloqueo de red SIM sin el PIN. Como sabrás, conocer el PIN del móvil en cuestión facilita la tarea de acceder a este, sin embargo, existen ocasiones en las que no conoces este PIN o simplemente lo has olvidado… En ese caso, ¿qué es lo que debes hacer? Obtener el PIN de Red SIM si no lo recordás Si te olvidaste del PIN de Red SIM o si simplemente querés liberar tu teléfono, el paso más simple que podés dar es comunicarte con la operadora que te presta el servicio. Es posible que ellos te pregunten tu información personal y que incluso te pregunten por qué quieres cambiar de operadora. Existe una alta posibilidad de que obtengas el PIN directamente desde la operadora, siempre que logren verificar que eres el titular. En algunos dispositivos Android, te será posible utilizar algunos sitios web para poder obtener el PIN. Utilizá el código PUK Otra manera de recuperar el PIN de red SIM olvidado, es a través del código PUK. Este código, compuesto de ocho dígitos, es perfecto para restaurar el PIN si se te olvidó o si has introducido el PIN erróneo varias veces. Utilizarlo es muy simple y podés emplearlo de la siguiente manera: 1. Abrí la aplicación de llamadas de tu dispositivo móvil. 2. Marcá el siguiente código **05*TUCÓDIGOPUK*PINNUEVO*PINNUEVO# y pulsá la tecla para llamar. 3. Ten en cuenta que “TUCÓDIGOPUK” será el código PUK de tu dispositivo y “PINNUEVO” es el PIN que quieres establecer. El código PUK se encuentra en el mismo lugar donde venía tu tarjeta SIM. Por motivos de seguridad, no siempre se encuentra en el contenedor de la tarjeta, o en algunos casos está impreso y oculto, teniendo que raspar el contenedor para visualizarlo. Utilizá Dr.Fone para el desbloqueo de SIM de tu iPhone Dr.Fone es un programa con amplia variedad de opciones para optimizar el funcionamiento de tu dispositivo móvil, sea Android o iPhone. Entre ellas, ofrece maneras múltiples y mucho más efectivas de desbloquear el dispositivo, incluyendo la de quitar el bloqueo de la tarjeta SIM (aunque el desbloqueo de SIM está solo disponible en iPhone). Aquí tenés los detalles. Guía rápida para desbloquear la pantalla de tu iPhone 1. Una vez que hayas descargado e instalado Dr.Fone en tu computadora, conectá tu iPhone y asegúrate de ejecutar el programa y elegir la opción “Desbloqueo de pantalla” visible en el menú de la página principal. 2. En el siguiente menú verás diversas opciones, entre estas “Desbloquear SIM” hacé clic en ella. 3. Hacé clic en “Empezar” para comenzar el proceso de desbloqueo. 4. Verás en pantalla una lista de datos importantes acerca de tu dispositivo. Corrobora que todos los datos sean correctos y haz clic en “Desbloquear ahora”. 5. Verás una ventana en pantalla que te indicará que tenés hacer el jailbreak a tu iPhone. Se trata de un proceso compatible con iPhone 5S hasta iPhone X con iOS desde 12.0 hasta 14.8.1. Si no sabés cómo hacerlo, te recomendamos que te informes acerca del paso a paso antes de comenzar. 6. Hecho esto, lo siguiente será que retires la tarjeta SIM de tu dispositivo. Ve a “Configuración”, seleccioná “WLAN” y elegí la opción “Olvidar esta red” en todas las conexiones de red a las que el dispositivo esté conectado. Seguidamente, desactivá en WLAN e insertá nuevamente la tarjeta SIM. En tu computadora, hacé clic en “Continuar”. 7. Podrás ver una barra que indica el progreso del desbloqueo de la SIM. Una vez finalizado haz clic en “Listo” y habrás desbloqueado la tarjeta SIM exitosamente. Como ya se mencionó anteriormente, este programa no es compatible con Android. Así que podés acceder a las configuraciones de tu dispositivo para poder proceder al desbloqueo de la SIM. No obstante, se trata de un proceso que puede suponer un riesgo para tu dispositivo, ya que elimina una capa de seguridad que es esencial, por lo que es algo que debes tener en cuenta. De esta misma manera, aunque muy similar, el proceso puede variar un poco dependiendo del modelo de dispositivo móvil que tengas. Conclusión Tener tu dispositivo móvil bloqueado siempre es motivo de preocupación. Por suerte, no todo está perdido cuando tenés las herramientas correctas a tu alcance. Poné en práctica estos consejos la próxima vez que tu teléfono se encuentre bloqueado, y seguí al pie de la letra los consejos que te hemos dado.