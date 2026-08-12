De cara a 2027, Mariel Fernández recorrió La Matanza y llamó a construir una alternativa para "recuperar el Gobierno nacional"

La intendenta de Moreno, Mariel Fernández, continuó su recorrida por distintos municipios de la provincia de Buenos Aires con una agenda centrada en el trabajo comunitario, la educación pública y el entramado productivo. En esta oportunidad, visitó espacios sociales, religiosos y educativos de La Matanza, y puso énfasis en la importancia de "construir una representación que permita recuperar el Gobierno nacional".

La jornada comenzó en Ciudad Evita, donde Fernández, acompañada por el Padre Leonardo Silio, visitó al Padre Tano Angelotti y conoció el trabajo pastoral y comunitario que se desarrolla desde la Parroquia San José. La iniciativa tiene presencia en ocho barrios y articula distintas acciones vinculadas con el acompañamiento social y el acceso a derechos.

Durante la visita, la jefa comunal recorrió algunos de los espacios que forman parte de esta tarea, entre ellos la Casa Social Padre Bachi, el Polideportivo San José, los Hogares de Cristo y hogares destinados a las infancias.

La experiencia comunitaria mantiene además un vínculo con el legado del Papa Francisco, quien tuvo una relación cercana con la comunidad y con las iniciativas desarrolladas en los barrios de Ciudad Evita. En ese marco, vecinos y organizaciones impulsan la propuesta de denominar Ciudad Papa Francisco a ese sector del municipio, aunque la iniciativa todavía no fue formalizada. “Es una alegría encontrarnos y conocer esta continuación y práctica de las enseñanzas de nuestro querido Papa Francisco”, expresó Fernández luego del encuentro.

La recorrida continuó en la Universidad Nacional de La Matanza (UNLaM), donde Fernández fue recibida por el rector Daniel Martínez, el decano del Departamento de Ingeniería e Investigaciones Tecnológicas, Gabriel Blanco, y el secretario general de ADUNLaM, Walter Ferreyra.

Durante la visita, recorrieron distintas instalaciones de la institución, entre ellas el Centro de Desarrollo e Investigaciones Tecnológicas, el aula de Juicio y la Cámara Gesell del Departamento de Derecho y Ciencia Política, el centro de simulación clínica del Departamento de Ciencias de la Salud, además de la biblioteca, el comedor y el teatro.

La intendenta también participó de una entrevista en la radio de la UNLaM, donde destacó el rol de las universidades públicas en el acceso a la educación superior y cuestionó el escenario de desfinanciamiento que atraviesa el sistema universitario.

“La UNLAM, como tantas otras universidades del conurbano, es una institución fundamental para miles de jóvenes de familias trabajadoras que encuentran en la universidad pública la posibilidad de formarse y construir su futuro”, sostuvo Fernández.

El paso por la universidad se inscribió así en uno de los ejes que la intendenta viene incorporando a su recorrida territorial: el contacto con instituciones que cumplen un papel central en las comunidades y que, según planteó, deben ser parte de cualquier discusión sobre el futuro de la provincia.

El último punto de la agenda fue la Casa de Auxilio de Ramos Mejía, una asociación civil sin fines de lucro con más de un siglo de historia y conducida por vecinos del barrio. Allí Fernández mantuvo un encuentro con dirigentes vinculados al comercio, la industria, el sector empresarial y organizaciones sociales, además de vecinos y actores que forman parte del entramado productivo de La Matanza.

El encuentro estuvo orientado a intercambiar miradas sobre la situación económica y social y conocer las principales dificultades que atraviesan los distintos sectores del municipio. “Como dirigenta del peronismo siento responsabilidad y me quiero hacer cargo de la situación. Por eso recorro la provincia, valoro conocer su diversidad y escuchar a todos los sectores”, afirmó Fernández.

En esa línea, planteó la necesidad de construir una representación política capaz de disputar el escenario nacional y sostener el gobierno bonaerense. “Es muy importante construir una representación que nos permita recuperar el gobierno nacional y conservar el gobierno en la provincia”, concluyó.