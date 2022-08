Diputados: avanza la creación de las universidades nacionales del Delta, Saladillo y Pilar

La oferta académica de las universidades será integral e innovadora mediante carreras presenciales o a distancia de pregrado, grado y posgrado, como así también, ofertas educativas no formales sostenidas sobre los pilares de la inclusión y la calidad, orientadas principalmente a las ciencias vinculadas al turismo, la cultura, el desarrollo humano, el medio ambiente y la producción, con acento en aquellas temáticas asociadas a la tecnología, biotecnología, entre otras.



En una reunión conjunta de las comisiones de Educación y, Presupuesto y Hacienda, de la Cámara baja, que presiden la diputada Blanca Osuna (FdT) y el diputado Carlos Heller (FdT), respectivamente, se avanzó con el dictamen de mayoría de los proyectos que crean las universidades nacionales del Delta, Saladillo y Pilar.



En el inicio la presidenta de Educación, Blanca Osuna (FdT), expresó que “nos moviliza el hecho de acompañarlos porque que hay un compromiso a atender una población que debe necesariamente permanecer en sus propias comunidades. En muchas comunidades del interior se ha exigido a las familias la inversión y el desprendimiento de jóvenes que a muy corta edad se trasladan a otros lugares para estudiar”.



La diputada Alicia Aparicio (FdT), se refirió a la Universidad del Delta: “es un sueño resumido en un proyecto del ex presidente de la cámara, Sergio Massa al cual acompaño con mucha convicción” y a su vez, destacó el "gran trabajo parlamentario, técnico y político” de dos años para la realización de este proyecto.



Ante las consultas de legisladores de Juntos por el Cambio por la falta de “informes integrales” la diputada aclaró que “hemos investigado y traigo a colación que en el caso de las carreras de la Universidad del Delta están construidas sobre la base de informes de las áreas de vacancia identificadas por la secretaria de políticas universitarias”en un informe que elaboró la gestión de Cambiemos. “Estudiamos y escuchamos a todos y a todas, estamos pensando en todos y que nadie sobra en este país”, dijo y continuó: “Nuestro gobierno siempre priorizó el desarrollo de políticas que garantizan la educación pública, libre y gratuita”.



En tanto, el diputado Maximiliano Ferraro (CC) adelantó que presentarán tres dictámenes de rechazo porque “en definitiva lo que está en duda es que los argumentos de los expedientes no alcanzan para que nosotros estemos acompañando, no presentan estrategias que garanticen el desarrollo de la región y la inclusión de los jóvenes en la educación superior”.



“Basta ver en el mapa de distribución de otras universidades en la provincia de Buenos Aires y tenemos que ver el territorio y la demanda de los sectores socio productivos para poder formar parte de lo que definimos como roles necesarios que buscamos insertar en el sistema educativo y poder cumplirlos y, llevar adelante esas estrategias”, agregó el legislador.



Además, participaron del debate el intendente de Pilar, Federico Achaval; Damián Espíndola, secretario de Educación de Pilar y la secretaria Académica de la Universidad de Hurlingham, Lizzie Wanger.