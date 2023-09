Cecilia Moreau distinguió al Equipo Argentino de Antropología Forense con la mención de honor “Juan Bautista Alberdi” por su aporte a los derechos humanos

La Presidenta de la Cámara de Diputados, Cecilia Moreau, entregó la “Mención de Honor Diputado Nacional Dr. Juan Bautista Alberdi” al Equipo Argentino de Antropología Forense, en reconocimiento a su invaluable aporte al derecho humanitario internacional, al respeto por el derecho individual y colectivo a la identidad, la Verdad y la Justicia.



Al respecto, la titular de la Cámara baja expresó que “este reconocimiento es motivo de orgullo y ejemplo para la comunidad científica y la sociedad argentina porque su trabajo silencioso cambió la historia de muchos” y agregó que “el Equipo de Antropología es un aliado estratégico y fundamental que nació en la reconstrucción del país sobre tres pilares esenciales como son la Memoria, la Verdad y la Justicia”.



Asimismo, indicó que “me tocó crecer en democracia y paradójicamente me toca presidir esta Cámara en este 40 aniversario de la recuperación democrática” y recordó que “cuando se creó el Equipo Argentino de Antropología Forense veníamos de una guerra que algunos quieren hacer de cuenta que no pasó, pero que muchos tenemos en el corazón por más que otros la quieran minimizar”.



La titular de la Cámara baja, promotora de esta nominación junto con otros diputadas y diputados de distintos bloques políticos, entregó este galardón en el Palacio Legislativo .



El Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) es una institución científica, no gubernamental y sin fines de lucro. Aplica metodologías y técnicas de diferentes ramas de las ciencias forenses para la investigación, búsqueda, recuperación, determinación de causa de muerte, identificación y restitución de personas desaparecidas, tanto durante la última dictadura cívico-militar ocurrida en nuestro país (1976-1983), como en más de 50 países de América, África, Europa y Asia.



Asimismo, trabaja con víctimas de desapariciones forzadas; violencia étnica, política, institucional, de género y religiosa; desapariciones actuales, narcotráfico, trata de personas, crimen organizado; procesos migratorios, guerras y conflictos armados, accidentes y catástrofes. También colaboró en la restitución de identidad de soldados argentinos caídos en combate en defensa de la soberanía nacional, durante la Guerra de Malvinas.



La "Mención de Honor Diputado Juan Bautista Alberdi”, constituye el máximo galardón que otorga la Honorable Cámara de Diputados de la Nación a aquellas personas físicas o jurídicas que se destaquen por sus acciones culturales, científicas, políticas, humanísticas, o por aportes que, en general, realcen los valores democráticos y republicanos.



Del acto participaron los diputados Eduardo Valdés, Graciela Caselles, Leopoldo Moreau, Mónica Litza, Eduardo Fernández, María Rosa Martínez, Carlos Selva y Carolina Yutrovic; el Secretario de Derechos Humanos de la Nación, Horacio Pietragalla,; la Prosecretaria Parlamentaria, Ana Lozano; mientras que los legisladores nacionales Hugo Yasky y Margarita Stolbizer enviaron adhesiones.