Partidarios de Bolsonaro marchan en Brasil antes de que se conozca veredicto juicio por golpe de Estado

Foto del domingo de una manifestación a favor del ex Presidente de Brasil Jair Bolsonaro en Sao Paulo

Miles de partidarios del expresidente brasileño de extrema derecha Jair Bolsonaro protagonizaron protestas en varias ciudades el domingo, días antes de la conclusión de su juicio por cargos de planear un golpe de Estado tras perder las elecciones de 2022.

Manifestantes en Brasilia, Río de Janeiro y Sao Paulo ondearon banderas brasileñas junto a algunas estadounidenses, en lo que parecía un guiño al presidente Donald Trump, que ha calificado el proceso judicial a Bolsonaro de "caza de brujas".

Trump también ha impuesto altos aranceles a los productos brasileños, así como sanciones a los magistrados que llevan adelante el juicio del exmandatario.

Bolsonaro, que actualmente se encuentra bajo arresto domiciliario, se enfrenta a cargos penales por intentar aferrarse al poder tras perder su intento de reelección frente al líder izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva. Si es declarado culpable, el ex capitán del Ejército de 70 años, que niega todas las acusaciones, podría enfrentarse a años de prisión.

Se espera que la corte suprema de Brasil emita su fallo antes del viernes.

"Lo que hoy llamamos justicia es en realidad injusticia", dijo Delorges Pavoni, de 80 años, que acudió a la manifestación en Brasilia con una camiseta en la que se leía "En 2026, solo votaría a Bolsonaro".

Algunos críticos de Bolsonaro, sin embargo, se reunieron en otra parte de Brasilia, exigiendo su condena. "Quiero verlo en la cárcel", dijo Laura Lima, de 59 años, que llevaba una bandera con mensajes contra el exmandatario.

El 8 de enero de 2023, partidarios de Bolsonaro que se negaban a aceptar su derrota electoral irrumpieron en el Congreso, el Supremo Tribunal Federal y el palacio presidencial, una acción que imitó el ataque al Capitolio de Estados Unidos dos años antes.

Bolsonaro tiene prohibido volver a presentarse a las elecciones hasta 2030. El expresidente, sin embargo, ha expresado constantemente su deseo de competir en 2026.

Con información de Reuters