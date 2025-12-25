El Banco Formosa ofrece seguridad, reintegros y descuentos para sus clientes: cómo formar parte y que beneficios trae

En un escenario de crisis económica generalizada por las políticas libertarias de Javier Milei, el Banco Formosa continúa acompañando a los formoseños con grandes beneficios, promociones y financiamientos para la organización de las familias formoseñas.

Al respecto, en diálogo con El Comercial, la especialista en finanzas personales, Brenda Sarmiento, remarcó los beneficios que implica operar dentro del sistema bancario, y destacó la seguridad financiera. Según explicó, una de las principales ventajas es la protección del dinero por sobre quienes guardan el efectivo en sus hogares están expuestos a robos o pérdidas.

En ese sentido, subrayó que los avances tecnológicos permiten a las entidades bancarias aplicar medidas de seguridad como la encriptación de datos y la verificación en dos pasos, lo que brinda mayor tranquilidad a los usuarios. A esto se suman seguros contra fraude y otras garantías que protegen los fondos de los clientes en un contexto donde los delitos informáticos son cada vez más frecuentes.

La posibilidad de adquirir beneficios financieros

Otro aspecto central señalado para Sarmiento es el acceso a créditos y servicios financieros. Contar con una cuenta bancaria posibilita acceder a préstamos y tarjetas de crédito, herramientas fundamentales para concretar proyectos personales, adquirir una vivienda o impulsar un emprendimiento. Además, la especialista destacó la importancia de la construcción de un historial crediticio, ya que este permite a las entidades evaluar la capacidad de pago y, si se gestiona de manera responsable para condiciones financieras en el futuro.

La facilidad de las transacciones digitales es otro de los puntos fuertes del sistema bancario actual. En este sentido, Sarmiento resaltó que, gracias a la banca en línea y las aplicaciones móviles, hoy es posible realizar transferencias, pagar servicios y efectuar compras sin necesidad de concurrir a una sucursal. Esta digitalización, que se volvió indispensable durante la pandemia, continúa como una herramienta clave para gestionar las finanzas de manera ágil y segura.

Finalmente, Sarmiento destacó los beneficios adicionales que ofrecen las entidades bancarias a sus clientes, como programas de fidelidad, descuentos en comercios y acceso a productos financieros exclusivos. Estos incentivos, señaló, representan un valor agregado que fortalece la relación entre el banco y sus usuarios.