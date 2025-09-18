Polonia informa de un aumento de la actividad de drones cerca de la frontera con Bielorrusia

FOTO DE ARCHIVO: El recién nombrado ministro polaco de Interior y Administración, Marcin Kierwiński, asiste a un anuncio de remodelación del Gobierno en Varsovia

Polonia observó más actividad de drones cerca de su frontera con Bielorrusia durante la noche, informó el Gobierno el jueves, tras cerrar la frontera antes de los ejercicios militares de Minsk con su aliada Rusia.

La preocupación de Polonia, miembro de la UE y de la OTAN, por los juegos de guerra "Zapad" (Occidente) se vio reforzada cuando unos 21 drones rusos entraron en su espacio aéreo la noche del 9 al 10 de septiembre.

A la pregunta de por qué seguía cerrada la frontera cuando ya habían terminado los ejercicios Zapad, el ministro del Interior, Marcin Kierwiński, dijo que Polonia la reabriría cuando fuera seguro hacerlo.

"Anoche, la Guardia de Fronteras observó un aumento de la actividad de drones bielorrusos y rusos que intentaban cruzar el espacio aéreo polaco", comentó. "Está claro que la situación en la frontera polaco-bielorrusa sigue siendo muy, muy tensa".

Kierwiński no dio más detalles. Un portavoz del Ministerio del Interior dijo que no hubo intervención polaca ni intento de derribar drones.

Bielorrusia y Rusia han estrechado lazos durante la invasión de Ucrania por Moscú, y Minsk ha permitido a Moscú enviar tropas a través de su territorio. Polonia ha sido uno de los mayores apoyos de Ucrania en el conflicto.

Hay seis pasos fronterizos por carretera entre Polonia y Bielorrusia, cuatro de los cuales Varsovia ya había cerrado debido a las prolongadas fricciones con Minsk.

También se cerraron tres pasos fronterizos ferroviarios para el transporte de mercancías.

Con información de Reuters