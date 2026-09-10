Banco Provincia emitirá nuevos títulos de deuda en pesos y dólar MEP: cuáles son las condiciones y cómo participar

Banco Provincia realizará una nueva emisión de títulos de deuda en el mercado de capitales con el objetivo de captar financiamiento tanto en pesos como en dólares. La licitación se llevará a cabo el lunes 14 de septiembre, entre las 10 y las 15:30, a través de Homebanking BIP.

{{{htmlAmp}}}

La nueva colocación contempla dos clases de instrumentos, como parte de la estrategia de la banca pública bonaerense para diversificar sus fuentes de financiamiento y obtener recursos del mercado de capitales. Según informó la entidad, los fondos obtenidos serán destinados a fortalecer el financiamiento productivo para las pymes y acompañar a las familias bonaerenses a través de créditos de consumo.

Nuevos títulos de deuda

La emisión estará integrada por la Clase VII, denominada en pesos, y la Clase VIII, denominada en dólares estadounidenses bajo modalidad dólar MEP. La Clase VII tendrá un plazo de 12 meses y devengará una tasa variable compuesta por TAMAR más un margen a licitar. El instrumento estará denominado, integrado y pagadero en pesos.

Los intereses se pagarán de manera trimestral, mientras que la amortización será íntegra al vencimiento. El monto mínimo de suscripción será de $1.000.000, en múltiplos de $1.

Por su parte, la Clase VIII, denominada en dólares estadounidenses bajo modalidad dólar MEP, tendrá un plazo de 24 meses y pagará una tasa fija a licitar. Los intereses se abonarán semestralmente y la amortización se realizará íntegramente al vencimiento. El monto mínimo de suscripción será de US$ 1.100, en múltiplos de US$ 1.

Cómo participar

Para participar de la licitación y adquirir alguno de los títulos de deuda, los interesados deberán ingresar al Homebanking BIP de Banco Provincia. En el marco de la campaña “Baño de inversión”, que busca acercar estas herramientas financieras a más personas, la operación no tendrá comisión por licitación.

Además, la entidad informó que la comisión de custodia estará bonificada al 100% para la cartera de Individuos.

Requisitos para invertir

Para suscribir los títulos de deuda de Banco Provincia es necesario contar con una Cuenta a la vista y una Cuenta Comitente. En el caso de los bonos correspondientes a la Clase VIII, en dólar MEP, también será necesario contar con una caja de ahorro en dólares vinculada a la cuenta comitente.

La cuenta comitente puede abrirse desde el Homebanking BIP siguiendo esta ruta: "Inversiones", "Nueva inversión", "Licitaciones", "Más opciones", "Nueva cuenta de inversión" y "Cuenta títulos".

Una vez abierta, es necesario vincular la cuenta comitente con la caja de ahorro en dólares. Para realizarlo, se debe ingresar en a "Inversiones", "Mis inversiones", "Títulos", "Menú más opciones" y "Cuentas Asociadas".

Para participar de la licitación, se deberá aplicar a "Inversiones", "Nueva inversión" y "Licitaciones".

Segunda colocación de deuda

La nueva emisión será la segunda colocación de Títulos de Deuda de Banco Provincia durante 2026 y se concretará luego del debut del programa de emisiones de la entidad en el mercado local. En la colocación anterior, realizada el 4 de junio, el Banco recibió ofertas por encima de las expectativas y logró adjudicar títulos por más de US$ 97 millones. El monto superó en un 43% el objetivo inicialmente previsto.

Aquella operación incluyó instrumentos tanto en dólares como en pesos y contó con una amplia participación de inversores institucionales. Con estas emisiones, Banco Provincia busca ampliar sus fuentes tradicionales de financiamiento y acceder a fondeo de más largo plazo.

En ese sentido, los recursos obtenidos mediante el mercado de capitales permiten sostener la oferta de crédito destinada a empresas, pymes, emprendimientos y préstamos para consumo de las familias bonaerenses, en línea con el rol de la banca pública como impulsora de la actividad económica.