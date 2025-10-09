La ONU se propone enviar ayuda y suministros médicos a Gaza cuando comience el alto el fuego

Una mujer palestina enciende una hoguera mientras unos niños miran hacia ella al lado de una tienda de campaña en Jan Yunis

ers) -Naciones Unidas tiene previsto aumentar el suministro de ayuda humanitaria a Gaza durante los primeros 60 días de alto el fuego en el enclave, declaró el jueves un funcionario de la entidad, horas después de que Israel y Hamás llegaran a un acuerdo.

Se espera que el acuerdo entre en vigor 24 horas después de una reunión del gobierno israelí celebrada el jueves. Permitirá la entrada en Gaza de flotas de camiones con alimentos y ayuda médica, así como la liberación de rehenes y una retirada parcial de las fuerzas israelíes.

"Nuestro objetivo será aumentar el flujo de suministros a cientos de camiones cada día. Aumentaremos el suministro de alimentos en toda Gaza para llegar a 2,1 millones de personas que necesitan ayuda alimentaria y a unas 500.000 que necesitan nutrición", declaró Tom Fletcher, Subsecretario General de Asuntos Humanitarios y Coordinador de Ayuda de Emergencia.

"Hay que revertir la hambruna en las zonas donde se ha instalado y prevenirla en otras", añadió en una reunión informativa.

La ciudad de Gaza y sus alrededores sufren una hambruna que probablemente se extienda y aflija a más de medio millón de palestinos, según un informe de agosto del monitor mundial del hambre IPC. Israel, que bloqueó la entrada de alimentos en Gaza durante casi tres meses este año, suavizó las restricciones en julio permitiendo la entrada de más ayuda.

La ONU afirma que se necesita mucha más ayuda y que es incapaz de distribuir suministros de forma fiable en Gaza, culpando a las restricciones militares israelíes sobre los movimientos y al colapso de la ley y el orden.

Fletcher dijo que la ONU también proporcionará dinero en efectivo a 200.000 familias para cubrir las necesidades alimentarias básicas. Añadió que la organización restaurará el destruido sistema sanitario de Gaza y entregará más suministros médicos.

"Ahora llevaremos a cabo una ampliación masiva del suministro de refugios, entre otras cosas para ayudar a las familias a prepararse para el invierno. Traeremos y distribuiremos miles de tiendas de campaña cada semana, además de lonas y otros artículos", dijo, añadiendo que la atención se centrará en las familias vulnerables.

El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, declaró más temprano el jueves que sería necesario eliminar la burocracia y que el acceso seguro y sostenido de los trabajadores humanitarios sería necesario para que la organización pudiera llevar a cabo sus planes.

La noticia de un acuerdo de alto el fuego llegó tras el segundo aniversario de un ataque dirigido por Hamás contra ciudades israelíes y un festival de música el 7 de octubre de 2023, en el que murieron 1.200 personas y otras 251 fueron tomadas como rehenes.

Israel respondió al ataque lanzando una ofensiva contra Gaza, en la que han muerto más de 67.000 palestinos.

Con información de Reuters