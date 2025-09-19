El primer ministro australiano viaja a Nueva York donde podría reunirse con Trump por primera vez

El primer ministro australiano, Anthony Albanese, habla durante una rueda de prensa en Sídney, Australia

El primer ministro de Australia, Anthony Albanese, parte esta semana hacia Estados Unidos, lo que aumenta las expectativas de una primera reunión con el presidente de EEUU, Donald Trump, en la que es probable que la asociación de defensa AUKUS y China dominen las conversaciones entre los aliados en materia de seguridad.

Según su oficina, Albanese parte el sábado hacia la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York, donde el primer ministro dijo que asistirá a una recepción ofrecida por Trump el martes.

No se ha anunciado una reunión bilateral, aunque los medios de comunicación australianos informan de que "podría" producirse, cautelosos incluso después de que Trump dijera el martes que Albanese iría a verle "muy pronto".

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

El director ejecutivo del laboratorio de ideas Lowy Institute, Michael Fullilove, dijo que la relación de Australia con su principal socio de seguridad era "actualmente bastante debilitada", porque en los 10 meses transcurridos desde que Trump fue elegido, Albanese no se había reunido con él, y no había embajador de Estados Unidos en Australia.

"La principal prioridad para el señor Albanese cuando se reúna con el presidente Trump será mejorar la relación", dijo.

El exembajador de Australia en Washington, Arthur Sinodinos, dijo que el rey Carlos III había dado a AUKUS un "fuerte respaldo" durante la visita de Trump al Reino Unido, y será importante para Albanese obtener el apoyo en principio directamente del presidente en el acuerdo de submarinos de propulsión nuclear, para fomentar la inversión.

En un discurso durante la cena, el rey Carlos dijo que el AUKUS era una "colaboración vital" entre Reino Unido, Estados Unidos y Australia.

Diseñado para contrarrestar la rápida expansión naval de China en el Indo-Pacífico, AUKUS está siendo revisado por el Pentágono.

"La cuestión es qué nuevas condiciones se imponen a AUKUS", afirmó Sinodinos, presidente del Centro de Estudios sobre Estados Unidos.

Con información de Reuters