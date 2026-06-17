Aumenta el riesgo de hambruna en "puntos críticos", advierte la ONU

El hambre extremo se ha agravado en 13 "zonas críticas de hambre" y, de ellas, Sudán, Sudán del Sur, Yemen, Somalia, el noreste de Nigeria y Gaza corren un riesgo inmediato de hambruna si no se lleva a cabo una intervención humanitaria urgente, según advirtió el miércoles un informe conjunto de las Naciones Unidas.
• El informe ha sido publicado por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura y el Programa Mundial de Alimentos.
• En él se advierte de que la inseguridad alimentaria aguda podría agravarse en los focos de mayor preocupación entre junio y noviembre de 2026, siendo los conflictos el principal factor determinante en casi todos los casos.
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• Los recortes en la financiación han agravado la crisis.
• La ayuda alimentaria y agrícola se redujo en aproximadamente un 59% entre 2022 y 2025, y unos 266 millones de personas se enfrentan a una inseguridad alimentaria aguda.
• "No se pueden ignorar las advertencias de este informe", afirmó Carl Skau, director ejecutivo en funciones del PMA.
• El conflicto en Oriente Medio y un brote de ébola en el este de la República Democrática del Congo han perturbado aún más los medios de vida, los mercados y el acceso a la ayuda.
• La directora general adjunta de la FAO, Beth Bechdol, instó a adoptar medidas tempranas y a mayor escala para evitar un mayor deterioro de la situación.
• En Gaza, las condiciones han mejorado desde el alto el fuego de octubre de 2025, pero siguen siendo frágiles, con 1,6 millones de personas en situación de inseguridad alimentaria aguda.
• En Sudán, persisten los riesgos de hambruna en múltiples regiones, y se prevé que en 2026 aumente el número de personas que se enfrentan a una hambruna catastrófica.
• La situación en Somalia y el noreste de Nigeria se está deteriorando rápidamente, ya que los años de sequía, conflicto y desplazamientos aumentan el riesgo de hambruna en zonas concretas.
(Reportaje de Gavin Jones; edición de Barbara Lewis, Editado en español por Juana Casas )