Aumenta el riesgo de hambruna en "puntos críticos", advierte la ONU

FOTO DE ARCHIVO: Palestinos esperan para recibir comida de un comedor social en la ciudad de Gaza.

​El hambre extremo se ha agravado en 13 "zonas críticas de hambre" y, de ellas, Sudán, Sudán ‌del Sur, Yemen, ‌Somalia, el noreste de Nigeria y Gaza corren un riesgo inmediato de hambruna si no se lleva a cabo una intervención humanitaria urgente, según advirtió el miércoles un informe conjunto de las Naciones Unidas.

• El informe ha sido publicado por la Organización de ​las Naciones Unidas ⁠para la Alimentación y la Agricultura y el ‌Programa Mundial de Alimentos.

• En él se ⁠advierte de que la inseguridad ⁠alimentaria aguda podría agravarse en los focos de mayor preocupación entre junio y noviembre de 2026, siendo los ⁠conflictos el principal factor determinante en casi ​todos los casos.

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• Los recortes en ‌la financiación han agravado la ‌crisis.

• La ayuda alimentaria y agrícola se redujo ⁠en aproximadamente un 59% entre 2022 y 2025, y unos 266 millones de personas se enfrentan a una inseguridad alimentaria aguda.

• "No se pueden ignorar las ​advertencias de ‌este informe", afirmó Carl Skau, director ejecutivo en funciones del PMA.

• El conflicto en Oriente Medio y un brote de ébola en el este de la República Democrática del ⁠Congo han perturbado aún más los medios de vida, los mercados y el acceso a la ayuda.

• La directora general adjunta de la FAO, Beth Bechdol, instó a adoptar medidas tempranas y a mayor escala para evitar un mayor deterioro de la situación.

• En Gaza, las ‌condiciones han mejorado desde el alto el fuego de octubre de 2025, pero siguen siendo frágiles, con 1,6 millones de personas en situación de inseguridad alimentaria aguda.

• En Sudán, persisten los riesgos de hambruna en múltiples ‌regiones, y se prevé que en 2026 aumente el número de personas que se enfrentan a una hambruna catastrófica.

• ‌La situación en ⁠Somalia y el noreste de Nigeria se está deteriorando rápidamente, ya que los ​años de sequía, conflicto y desplazamientos aumentan el riesgo de hambruna en zonas concretas.

(Reportaje de Gavin Jones; edición de Barbara Lewis, Editado en español por Juana Casas )