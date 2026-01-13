Rusia lanza el mayor ataque del año contra Ucrania, según autoridades y medios

FOTO DE ARCHIVO. Un bombero trabaja en el lugar de un edificio que fue alcanzado por un dron ruso, en medio del ataque de Rusia a Ucrania, en Kiev, Ucrania

El ejército ruso lanzó a primera hora del martes la oleada de ataques con misiles más intensa del ‍año contra Ucrania, que mató ⁠a cuatro personas e hirió a varias más, mientras se impusieron cortes de electricidad de emergencia en Kiev tras los daños que sufrieron las infraestructuras.

El operador de la red ucraniana Ukrenergo dijo que se habían impuesto cortes de energía de emergencia en Kiev tras lo que el jefe de la administración militar de Kiev, Tymur Tkachenko, dijo anteriormente que había sido un breve pero intenso ataque con ‌misiles en la capital.

DTEK, una empresa energética privada ucraniana, ⁠dijo que el ataque ruso había dañado ⁠gravemente los equipos de una de sus centrales térmicas.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Rusia ha atacado repetidamente el sistema eléctrico de Ucrania con misiles y drones desde ‍que lanzó su invasión en febrero de 2022, con el objetivo de interrumpir el suministro de electricidad ⁠y calefacción en invierno, mientras las ‌defensas aéreas ucranianas se esfuerzan por interceptar las oleadas de ataques.

Los canales de monitoreo ucranianos Telegram dijeron que se lanzaron alrededor de 20 misiles balísticos en aproximadamente una hora durante la noche, en lo que describieron como el ataque más sostenido ‌en lo ‌que va del año. Reuters no pudo verificar estas informaciones de forma independiente.

Las fuerzas armadas ucranianas no hicieron comentarios inmediatos sobre la magnitud del ataque. Rusia no hizo ningún comentario sobre los ataques.

En Járkov, a 30 kilómetros de ​la frontera con Rusia y también objetivo frecuente de Moscú, el gobernador regional, Oleh Siniehubov, dijo que cuatro personas habían muerto en un ataque en las afueras de la ciudad.

Syniehubov dijo que seis personas habían resultado heridas.

El Servicio Estatal de Emergencias de Ucrania dijo que el ataque de Járkov alcanzó una terminal postal, destruyendo edificios y provocando ‍múltiples incendios en unos 500 metros cuadrados. Los equipos de rescate pusieron a salvo a 30 personas, dos de ellas bajo los escombros.

En la ciudad portuaria de Odesa, en el sur del país, cinco personas resultaron heridas como consecuencia del ataque ruso nocturno, según el ​servicio. Informó de incendios en un edificio nuevo en desuso, un gimnasio y una escuela de formación profesional.

Dos personas resultaron heridas como consecuencia de ​un ataque ruso en la ciudad industrial de Krivói Rog, en el centro de Ucrania, que dañó infraestructuras civiles, viviendas ⁠y gasoductos, según informó el gobernador de la región.

Con información de Reuters