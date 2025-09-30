El tifón Bualoi deja 19 muertos en Vietnam e inunda las calles de Hanói

El tifón Bualoi toca tierra en Vietnam e inunda las calles de Hanói

NGHE AN, 30 sep (Reuters) -El número de víctimas mortales del tifón Bualoi en Vietnam aumentó a 19 y otras 21 personas siguen desaparecidas, según informó el Gobierno el martes, lo que lo convierte en la tormenta más devastadora en azotar el país este año, mientras las fuertes lluvias causan graves inundaciones en Hanói y en las provincias del norte.

Bualoi tocó tierra el lunes en el centro-norte de Vietnam, trayendo enormes marejadas, fuertes vientos y aguaceros. La semana pasada, el tifón acabó con la vida de al menos a 10 personas en Filipinas.

Según el Gobierno, 88 personas resultaron heridas, más de 100.000 casas sufrieron daños, sobre todo en las provincias de Nghe An y Ha Tinh, y más de 10.000 hectáreas de arroz y cultivos quedaron inundadas.

Las precipitaciones en varias zonas de Vietnam habían superado los 300 milímetros en las últimas 24 horas, según la agencia meteorológica nacional, que advirtió del riesgo de corrimientos de tierra e inundaciones repentinas.

En la capital, Hanói, las calles estaban inundadas debido a los persistentes aguaceros acompañados de truenos y relámpagos, que paralizaron el tráfico en muchas zonas del centro.

"No llueve, diluvia", dijo Hoang Quoc Uy, de 49 años, residente en Hanói .

"Hay agua en mi salón. (...) Nunca había visto algo así."

Hasta el martes, varios pueblos del centro norte de Vietnam seguían inundados, sin acceso al tráfico ni electricidad, informaron los medios estatales.

Las aguas subieron hasta casi el nivel del tejado de las casas en varios pueblos de la provincia de Nghe An, según imágenes de la cadena estatal VTV.

"Esta es mi casa, el techo fue arrancado por el viento del tifón y ahora hay medio metro de agua acumulada", dijo a Reuters Ngo Thi Loan, de 56 años y residente en Nghe An.

"Todas mis pertenencias han sufrido daños, no tengo nada", añadió Loan.

Con una larga costa frente al mar de China Meridional, Vietnam es propenso a los tifones, que a menudo también traen fuertes lluvias que causan graves inundaciones.

Con información de Reuters