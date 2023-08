Destruyen miles de trofeos de caza producto del tráfico de fauna silvestre en un operativo inédito

Miles de trofeos de caza, cueros, taxidermias, pieles, cráneos y astas provenientes de operativos contra el tráfico de fauna silvestre fueron destruidos hoy en un operativo inédito que tuvo lugar en el municipio bonaerense de San Fernando, encabezado por el ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Juan Cabandié, quien anunció además que impulsará un proyecto de ley para prohibir la importación, exportación y tránsito por el país de trofeos de caza.

"Es la primera vez que se hace un operativo de destrucción de estas características, hay trofeos de caza que tienen más de 20 años -depositados en el Ministerio de Ambiente-. Hay un cambio de paradigma, tenemos que modificar normas. La exportación está prohibida desde el año 2022 por la resolución 133 del ministerio de Ambiente. Lo que nosotros queremos hacer con esta ley que anunciamos desde el Ministerio es que tenga un mayor grado de formalidad", dijo a Télam Cabandié en el crematorio municipal de San Fernando delante de las piezas que estaban exhibidas en el suelo para luego ser incineradas.

Cabandié, junto a la diputada nacional Alicia Aparicio, accionaron el horno de incineración, que a los pocos minutos de encendido despidió por sus chimeneas humo y olor penetrante.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Allí, el ministro anunció que desde la cartera presentarán un proyecto de ley para prohibir la exportación e importación, por cualquier medio de ingreso o egreso a territorio aduanero, como así también el tránsito interjurisdiccional de trofeos de caza derivados de la caza deportiva.

"Tenemos que ir hacia un camino distinto donde construyamos otro paradigma, de respeto hacia nuestro ambiente, hacia los ecosistemas, hacia la fauna. Entender que detrás de estas piezas hubo sufrimiento de distintas especies, con el agravante de que incluso algunas de ellas se encuentran en extinción", añadió.

Los productos de la fauna silvestre destruidos fueron secuestrados en especial en los últimos años en los que aumentó la cantidad de operativos y decomisos y se sostuvo una lucha continua contra la caza furtiva, encabezada por la Brigada de Control Ambiental (BCA), creada durante la gestión de Cabandié.

La BCA desarrolló cerca de 6.300 inspecciones donde se capturaron estos trofeos, afirmó el ministro al contar que las realizaron en "lugares muy conocidos, muy simbólicos de gente que tienen en común un poder adquisitivo muy alto, que tienen esta práctica como algo habitual. Eso tenemos que modificarlo".

Hoy fueron destruidos cerca de 6.000 cueros de especies como lagarto, ñandú y pecarí y casi un centenar de piezas de taxidermias, entre ellas cráneos con astas, cuernos y pieles, secuestradas en diversos operativos contra el tráfico de fauna silvestre.

Se trata de la primera etapa de destrucción que continuará con más productos, aún sin fecha establecida.

"Algunos de estos trofeos de caza están presentados como taxidermias, otros son cráneos, huesos, astas y colmillos de diferentes especies", explicó a Télam el abogado coordinador operativo del área de fauna de la BCA, Emiliano Villegas, presente durante el operativo.

Entre las especies, la mayoría son animales exóticos, como ciervo colorado, ciervo dama, ciervo axis, antílope de la india, búfalo de agua, otros antílopes africanos como kudú, oryx, niala. También, cebras, jabalíes, facoceros. "Todo producto de la caza furtiva de depredación", explicó.

Los últimos operativos de decomiso fueron realizados en Ciudad de Buenos Aires, Balcarce, Santiago del Estero y Necochea, entre otros lugares, precisó Villegas y reafirmó que "es la primera vez que se hace una destrucción de mercadería de estas características".

Según explicó el especialista, en la actualidad, "si bien la caza deportiva está permitida, para garantizar la biodiversidad del planeta, tiene que existir una trazabilidad, para garantizar que no haya un extractivismo descontrolado. Por estas piezas de animales no se presentó documentación y esto genera un daño no contemplado en el ambiente", añadió.

Asimismo, dijo que "la destrucción se realiza después de décadas debido a que los procesos son complejos e implican procesos judiciales y administrativos que se tienen que resolver (...) y los imputados tienen su derecho a defensa".

Además, el abogado dijo que "siguen habiendo investigaciones abiertas", y "es un proceso continuo con la idea de sacar del mercado esta mercadería ilegal".

Entre los principales operativos de la BCA, se destacó el procedimiento realizado en la localidad bonaerense de Balcarce, donde se rescataron más de 300 ejemplares de la fauna silvestre que eran mantenidos en cautiverio para ser derivados a cotos de caza ilegales y también se hallaron cueros, taxidermias y cornamentas de puma, ciervo axis, ciervo colorado, ciervo dama y antílope. En esa ocasión se aplicó una multa de $ 13.500.000.

Asimismo, recordaron el operativo realizado en una fábrica de chocolate ubicada en el barrio porteño de Almagro, en la que se hallaron más de 50 taxidermias sin documentación que amparara su legítimo origen, entre ellas de elefante, rinoceronte, león y leopardo. En este caso, la multa superó los $ 4.000.000, precisaron.

Además, el Ministerio de Ambiente se constituyó como querellante en una causa contra cazadores furtivos de la especie autóctona ciervo de los pantanos - en peligro de extinción-, a partir de una investigación conjunta con la Policía Federal Argentina por un delito en la zona del Delta del Paraná; procedimiento que concluyó en sanciones de más de $30.000.000, añadieron.

Del operativo también participaron, por parte del ministerio, el subsecretario de Fiscalización y Recomposición, Jorge Etcharrán; el director nacional de Protección Ambiental, Juan Manuel Rodríguez; y el director de Seguimiento de Gestión, Guido Álvarez.

Además, estuvieron presentes la fundadora de la organización Pumakawa que recupera fauna y restaura monte nativo, Kai Pacha; y el director de Investigación y Cuidado de los Recursos Naturales de San Fernando, Gabriel Tato.

"Este operativo de destrucción de trofeos de caza es un hito", dijo a Télam Kai Pacha, al participar del procedimiento junto al ministro.

Desde Pumakawa trabajan con Humane Society International desde 2021 para prohibir la importación y exportación de trofeos de caza.

"Cabandié hizo la resolución 133/22 con la que prohíbe la importación y exportación de trofeos de caza autóctonos. Nosotros queremos la ley, para que sea más fuerte la prohibición de importación y exportación de todo tipo de trofeos y hemos logrado que Aerolíneas Argentinas restrinja el traslado de trofeos y esta apertura del Ministerio suma mucho, y va a tener impacto mundial", agregó la mujer.

Y pidió concientizar sobre lo que significa embalsamar un animal, ya que para obtener un trofeo, se hace lo que se llama "cacería enlatada o garantizada", donde "extranjeros pagan 10.000 dólares, se enjaula al puma para que él esté en un mirador creyendo que el puma va a pasar por casualidad, pero está lastimado, sediento o sedado el puma, le abren la jaula y lo mata a quemarropa. Ahí le hacen el trofeo que no es del animal que se murió, porque la taxidermia demora 20 días, es de otro animal. Una cosa atroz", concluyó.

Con información de Télam