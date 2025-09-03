El Kremlin dice a Trump que Putin no conspira con Xi y Kim Jong-un contra EEUU

El presidente chino, Xi Jinping, el presidente ruso, Vladimir Putin, y el líder norcoreano, Kim Jong-un, llegan a una recepción con motivo del 80º aniversario del final de la Segunda Guerra Mundial, en el Gran Salón del Pueblo de Pekín, China

El Kremlin dijo el miércoles que Vladimir Putin no estaba conspirando con el presidente chino, Xi Jinping, y el norcoreano, Kim Jong-un, contra Estados Unidos, e insinuó que tal vez el presidente Donald Trump estaba siendo irónico con sus críticas.

Trump dijo el martes que estaba "muy decepcionado" con Putin, y dejó entrever en una publicación en Truth Social que Xi, Putin y Kim estaban conspirando contra Estados Unidos.

A preguntas de la televisión estatal rusa sobre los comentarios de Trump, el asesor de política exterior del Kremlin, Yuri Ushakov, dijo que Trump podría haber ironizado.

"Me gustaría decir que nadie ha estado conspirando, nadie ha estado tramando nada, ninguna conspiración", dijo Ushakov. "A nadie se le ha pasado por la cabeza, a ninguno de estos tres líderes se le ha pasado por la cabeza".

"Puedo decir que todo el mundo entiende el papel que desempeña Estados Unidos, el actual Gobierno del presidente Trump y el presidente Trump personalmente en la actual situación internacional."

Xi advirtió de que el mundo se enfrentaba a elegir entre la paz o la guerra, en un enorme desfile militar celebrado el miércoles en Pekín, flanqueado por Putin y Kim en una demostración de fuerza sin precedentes.

A la pregunta de si le preocupaba la formación de un eje entre Rusia y China contra Estados Unidos, Trump respondió: "No me preocupa en absoluto (...). Tenemos el ejército más fuerte del mundo, con diferencia. Nunca utilizarían sus fuerzas armadas contra nosotros, se lo aseguro".

Con información de Reuters