El miedo se une a la resignación en Davos mientras Trump domina agenda del Foro Económico Mundial

Por Paritosh Bansal y Dave Graham ‍y Dmitry Zhdannikov

DAVOS, Suiza, 23 ene (Reuters) - Mientras el presidente Donald Trump y otros altos cargos estadounidenses recorrían las gélidas calles de Davos esta semana, el miedo y, en algunos casos, la ‍aversión se mezclaban con la resignación por ⁠la forma de actuar de su gobierno.

Aunque muchos asistentes al evento dijeron a Reuters que pensaban que algunas de las posturas de Trump sobre cuestiones globales, como las demandas de que Europa gaste más en su propia seguridad, tenían mérito, se sintieron profundamente ofendidos por la forma en que él y su equipo las presentaron.

"Fue abrumador. Ha sido el espectáculo completo de Trump", dijo Conradin Cramer, jefe del gobierno cantonal de la ciudad suiza de Basilea, tras el discurso de Trump el miércoles en la reunión anual del Foro Económico Mundial.

"Fue muy franco contra Europa, contra los valores europeos, y eso me asustó", dijo Cramer a Reuters.

Los líderes empresariales ‌también estaban nerviosos, con dos banqueros con sede en Estados Unidos admitiendo al ⁠principio que estaban preocupados por el desarrollo de una guerra ⁠comercial en toda regla que golpearía la confianza empresarial.

¿LA REUNIÓN MÁS AGITADA DEL FEM?

Varios participantes afirmaron que, en algunos aspectos, ésta había sido una de las reuniones más agitadas en las cinco décadas de existencia ‍del Foro Económico Mundial, que había calificado la edición de este año como "Un espíritu de diálogo".

Trump cerró un acuerdo sobre Groenlandia al margen de la reunión con el ⁠secretario general de la OTAN, Mark Rutte, y ‌supervisó la firma de su nueva Junta de Paz, lo que atrajo a Davos a varios líderes mundiales.

El presidente y otros funcionarios estadounidenses también dijeron que estaban cerca de un acuerdo de paz en Ucrania, que cobró protagonismo el jueves cuando el presidente Volodímir Zelenski viajó a Davos.

El enviado del presidente Vladimir Putin, Kirill Dmitriev, también mantuvo conversaciones con funcionarios estadounidenses al margen de la reunión, siendo el ‌primer funcionario ruso ‌que acude a Davos desde que Rusia invadió Ucrania en 2022.

Varios participantes dijeron a Reuters que la reunión anual -la primera desde la marcha del fundador del Foro Económico Mundial, Klaus Schwab, el año pasado- había sido una victoria para el presidente ejecutivo de BlackRock, Larry Fink.

Un portavoz dijo que Schwab no estaba disponible para hacer comentarios.

Fink, que también es copresidente del ​FEM, utilizó su influencia para atraer a grandes nombres, incluido el multimillonario Elon Musk, que debutó en Davos como un añadido de última hora a la agenda.

Trump dijo que Fink convertía en oro todo lo que tocaba.

Los moderadores de algunas sesiones parecieron evitar las preguntas difíciles y la agenda eludió en gran medida cuestiones a las que se ha opuesto la administración Trump. El programa incluía cuatro sesiones que hacían referencia al cambio climático, mientras que en 2022 había 16.

Trump habló durante más de una hora, mucho más del tiempo que tenía ‍asignado en el programa, y cuando se sentó para una sesión moderada de preguntas y respuestas, un pequeño pero constante goteo de delegados ya estaba abandonando la sala.

LA AGENDA DE TRUMP OCUPA UN LUGAR PREPONDERANTE

Varios participantes afirmaron que, a pesar de la importancia de Trump, en Davos se hicieron negocios, ya que los ejecutivos se reunieron con clientes y debatieron temas que iban desde la geopolítica y el comercio hasta las monedas estables ​y la inteligencia artificial.

Francesco Ceccato, presidente ejecutivo de Barclays en Europa, afirmó que en la reunión hubo "una mezcla de geopolítica que no se puede ignorar".

Pero también hubo "mucho diálogo realmente interesante" en torno a la IA y temas relacionados, ​como el riesgo de inversión y las necesidades energéticas, dijo Ceccato a Reuters.

La agenda de Trump impregnó muchos de los debates.

El secretario de Comercio de Estados Unidos, Howard Lutnick, provocó duras reacciones cuando ⁠arremetió contra Europa en una cena organizada por Fink, de la que se marchó la presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde.

Con información de Reuters