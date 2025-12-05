Los precios mundiales de los alimentos caen por tercer mes en noviembre, según la FAO

FOTO DE ARCHIVO. Una clienta pone una bolsa de sal en un carrito en un supermercado, en Buenos Aires, Argentina

Los precios mundiales de los alimentos cayeron por tercer mes consecutivo en noviembre al descender en todos los alimentos básicos excepto los cereales, dijo el viernes la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO, por sus siglas en inglés).

El índice de precios alimentarios de la FAO, que mide una cesta de productos alimentarios básicos comercializados a nivel mundial, registró una media de 125,1 puntos en noviembre, por debajo de los 126,6 puntos revisados en octubre y el nivel más bajo desde enero.

La media de noviembre fue también un 2,1% inferior al nivel del año anterior y un 21,9% inferior al máximo alcanzado en marzo de 2022 tras la invasión a gran escala de Ucrania por parte de Rusia, según la FAO.

La referencia del precio del azúcar de la agencia cayó un 5,9% desde octubre a su nivel más bajo desde diciembre de 2020, presionado por las amplias expectativas de suministro mundial, mientras que el índice de precios de los productos lácteos cayó un 3,1% en un quinto descenso mensual consecutivo, reflejando el aumento de la producción de leche y la oferta para la exportación.

Los precios de los aceites vegetales cayeron un 2,6%, hasta mínimos de cinco meses, ya que los descensos de la mayoría de los productos, incluido el aceite de palma, superaron la fortaleza del aceite de soja.

Los precios de la carne bajaron un 0,8%, con el cerdo y las aves de corral a la cabeza del descenso, mientras que las cotizaciones de la carne de vacuno se estabilizaron ya que la eliminación de los aranceles de Estados Unidos a las importaciones de carne de vacuno atenuó la reciente fortaleza, según la FAO.

Por el contrario, el precio de referencia de los cereales de la FAO subió un 1,8% intermensual. Los precios del trigo subieron debido a la posible demanda de China y a las tensiones geopolíticas en la región del mar Negro, mientras que los del maíz se vieron apoyados por la demanda de las exportaciones brasileñas y las informaciones sobre las perturbaciones meteorológicas en los trabajos de campo en Sudamérica.

En un informe separado sobre la oferta y la demanda de cereales, la FAO elevó su previsión de producción mundial de cereales para 2025 a la cifra récord de 3.003 millones de toneladas métricas, frente a los 2.990 millones previstos el mes pasado, debido principalmente al aumento de las estimaciones de producción de trigo.

Las previsiones sobre las reservas mundiales de cereales al final de la temporada 2025-26 también fueron revisadas al alza hasta alcanzar la cifra récord de 925,5 millones de toneladas, reflejando las expectativas de un aumento de las reservas de trigo en China e India, así como de las reservas de cereales secundarios en los países exportadores, según la FAO.

Con información de Reuters