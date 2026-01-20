El Gobierno de Formosa confirmó la continuidad del Servicio Social Nutricional durante el receso escolar de verano

El Ministerio de Cultura y Educación de Formosa lleva adelante un amplio plan de trabajo territorial durante el receso escolar de verano con el objetivo de garantizar la continuidad, calidad y transparencia del Servicio Social Nutricional en los establecimientos educativos de toda la provincia. La iniciativa busca acompañar a las comunidades educativas y asegurar que niñas y niños continúen accediendo a una alimentación adecuada aun fuera del calendario escolar.

El operativo fue dispuesto por el ministro Julio Aráoz y contempla la participación de responsables y equipos técnicos de distintas áreas de la cartera educativa, con especial énfasis en el Nivel Primario, donde se concentra la mayor cantidad de beneficiarios del servicio. El trabajo se desarrolla de manera articulada entre la Dirección de Educación Primaria, la Dirección de Educación Inicial, las Delegaciones Zonales y el área de Logística del Ministerio, encargada de garantizar el traslado de los equipos de monitoreo a los distintos puntos del territorio.

En ese marco, el director de Educación Primaria, Juan Ignacio Meza, explicó que el despliegue territorial permite realizar tareas de acompañamiento, asesoramiento y control, fortaleciendo el funcionamiento del servicio durante el verano. “Se trata de estar presentes en las escuelas, acompañando a quienes sostienen diariamente el servicio y verificando que se cumplan los criterios nutricionales, sanitarios y administrativos establecidos”, señaló en comunicación con la Agencia de Noticias Formosa (Agenfor).

Durante la primera quincena de enero se concretaron visitas a más de 100 establecimientos educativos, tanto de la ciudad capital como del interior provincial. El operativo alcanzó escuelas pertenecientes a las Delegaciones Zonales de Matacos, Bermejo, Patiño, Río Muerto, Belgrano y Villafañe, entre otras, y continuará durante el resto del receso en aquellas delegaciones que aún no fueron relevadas.

Desde el Ministerio informaron que el plan se inició el 2 de enero y se extenderá durante todo el verano. Como resultado de esta primera etapa, se observó una mejora cualitativa y cuantitativa en la prestación del Servicio Social Nutricional en comparación con el receso escolar de 2025 y años anteriores, tanto en la organización como en la calidad de los menús ofrecidos.

Las asistencias territoriales permiten verificar las condiciones higiénicas de las cocinas escolares, la correcta elaboración de los alimentos, la calidad nutricional de los menús y la adecuada conservación de productos cárnicos, lácteos, vegetales, legumbres y mercaderías no perecederas. En ese sentido, se destacó que las escuelas cuentan con infraestructura y equipamiento adecuado, como freezers, heladeras, minicámaras de refrigeración, cocinas semiindustriales y depósitos, garantizando el correcto resguardo de los alimentos.

En materia de transparencia, se subrayó la implementación de una plataforma digital integrada al sistema de gestión financiera provincial, a través del Módulo de Comedores, que permite registrar diariamente la inversión del servicio y vincular los montos ejecutados con la cantidad de beneficiarios. Esta herramienta genera información en tiempo real y fortalece los mecanismos de control y seguimiento.

Asimismo, desde la cartera educativa valoraron el compromiso de directivos, docentes y comunidades educativas, quienes sostienen el servicio con una fuerte vocación social, acompañando a estudiantes y familias durante el receso escolar. El Gobierno provincial ratificó su decisión política de sostener el Servicio Social Nutricional con fondos genuinos del Tesoro Provincial, garantizando el envío mensual de partidas, pese a la interrupción de los recursos nacionales correspondientes.

En ese marco, el pasado 15 de enero se transfirieron las partidas correspondientes al mes en curso, asegurando la continuidad del servicio, mientras que a partir del 19 de enero se reanudó el cronograma de trabajo previsto para la segunda quincena.

Actualmente, el servicio se brinda bajo las modalidades de vianda y plato servido. Si bien no asiste la totalidad de los niños y niñas convocados, quienes concurren no solo reciben el menú planificado, sino que también participan de espacios de integración y acompañamiento pedagógico junto a docentes, fortaleciendo el vínculo educativo incluso durante el receso.

Finalmente, se informó que los espacios de comedor escolar cuentan con condiciones adecuadas de confort, con ventiladores, aire acondicionado y mobiliario apropiado, reafirmando la organización comunitaria en el Modelo Formoseño..