Alemania sufre temperaturas récord a medida que la ola de calor avanza hacia el este

Calor en Múnich

Los alemanes ​se preparan para un sábado de calor sofocante, ya que se espera que la ola de calor —relacionada con decenas de muertes en Europa Occidental— se desplace hacia el este, después de que las ‌temperaturas batieran récords al superar los 40 ‌grados Celsius (104 grados Fahrenheit).

Reino Unido, Francia, Suiza y Alemania han registrado temperaturas récord en junio, y este fenómeno meteorológico podría batir más marcas históricas a medida que avanza por Alemania hacia Polonia.

El viernes se alcanzó un nuevo récord alemán de 41,3 °C cerca de la ciudad de Saarbrücken, junto a la frontera con Francia, según informó un portavoz del Servicio Meteorológico Nacional de Alemania, quien señaló que la lectura aún era preliminar.

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PIDEN A LA POBLACIÓN AHORRAR AGUA

El organismo emitió el sábado alertas por calor extremo para casi toda Alemania, mientras las autoridades instaban a ​la población a ahorrar agua.

En Francia, ⁠decenas de personas, tanto jóvenes como mayores, han fallecido durante la ola de calor. Las temperaturas superiores a ‌los 40 °C han interrumpido el tráfico ferroviario y la generación de electricidad, han provocado ⁠prohibiciones del consumo de alcohol, han suspendido las clases y han ⁠pospuesto eventos al aire libre.

"La ola de calor alcanzará su punto álgido este fin de semana, con temperaturas muy por encima de los 40 grados en algunas zonas de Alemania", dijo Karsten Brandt, meteorólogo del sitio web ⁠de previsiones meteorológicas Donnerwetter.de.

El Campeonato de Europa de triatlón de larga distancia Ironman, que se celebra este ​domingo en Fráncfort, ha acortado los recorridos de ciclismo y carrera a pie ‌debido al calor, según han informado los organizadores.

Ante la ‌posibilidad de que se produzcan daños en las infraestructuras —como el deformado de las carreteras y el hinchamiento ⁠de las vías férreas—, algunos de los principales proveedores de servicios públicos han intentado reducir el tráfico.

CANCELACIONES GRATUITAS PARA REDUCIR LOS DESPLAZAMIENTOS EN TREN

La empresa ferroviaria nacional alemana, Deutsche Bahn, ha ofrecido a sus clientes la posibilidad de cancelar sin coste alguno las reservas de viajes de larga distancia hasta principios de la próxima semana debido ​a la ola ‌de calor.

La empresa ha señalado que su infraestructura se encuentra sometida a una presión especial debido a la exposición al sol y al riesgo adicional que suponen las tormentas eléctricas y los incendios forestales para las señales, las vías y los cables aéreos.

Otro operador, National Express, anunció que suspendería los trenes de su línea Rhine-Ruhr-Express el sábado por la tarde en Renania del Norte-Westfalia, el ⁠estado más poblado de Alemania, como medida preventiva por si los servicios se vieran interrumpidos de forma imprevista.

Andre Berghegger, director ejecutivo de la Asociación Alemana de Ciudades y Municipios, instó a la población a hacer un uso moderado del agua debido a la ola de calor.

"Debemos confiar en la cooperación voluntaria el mayor tiempo posible; las autoridades locales solo deberían imponer prohibiciones si eso no funciona", dijo al periódico Neue Osnabruecker Zeitung.

Se prevé que el calor más extremo comience a remitir durante el fin de semana, y se esperan fuertes tormentas eléctricas el domingo.

En toda Europa, se han tenido ‌que cerrar lugares de interés cultural, la agricultura se ha visto afectada y algunos hospitales han tenido dificultades para hacer frente a la situación.

La ola de calor ha elevado las temperaturas hasta 18 °C por encima de la media estacional, según el Reuters Climate Monitor, y está provocada por un fenómeno conocido como "bloqueo omega".

Este patrón meteorológico atrapa una masa de aire caliente sobre determinadas regiones durante largos periodos, con aire más fresco en sus bordes.

La demanda de ventiladores eléctricos ‌se ha disparado, y los fabricantes asiáticos de aire acondicionado han registrado un auge de las ventas en Europa.

La mayor parte del parque inmobiliario del norte de Europa no está construido para reducir el calor, sino más bien para retenerlo.

La actual ‌ola de calor comenzará a ⁠desplazarse a finales de mes, afectando a Europa Central y a los Balcanes, según informó la Organización Meteorológica Mundial.

Los científicos han señalado que esta ola de calor habría sido prácticamente ​imposible sin el cambio climático provocado por el hombre, que ha hecho que las temperaturas nocturnas de esta semana sean 100 veces más probables de lo que habrían sido incluso hace dos décadas.

Con información de Reuters