Al menos 15 muertos y 27 desaparecidos tras volcar un barco de pasajeros en Zimbabue

Se han recuperado quince cadáveres de un lago de Zimbabue donde el martes volcó un transbordador de pasajeros, y al menos 27 personas, entre ellas niños pequeños, siguen desaparecidas, según ha declarado un funcionario local al periódico estatal The Herald.
La policía informó el martes de que una embarcación que transportaba a 90 pasajeros y cinco tripulantes había volcado en el lago Kariba, pero no facilitó el número de víctimas mortales ni indicó cuántas personas habían sido rescatadas.
La Zimbabwe Broadcasting Corporation citó a un funcionario local que afirmó que se habían vendido 114 billetes para el trayecto del transbordador, lo que podría indicar que había más personas a bordo.
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El portavoz de la policía no respondió el miércoles a las llamadas telefónicas de Reuters con las que se quería pedir comentarios al respecto.
(Reporte de Chris Takudzwa Muronzi; edición de Alexander Winning y Alison Williams; edición en español de Jorge Ollero Castela)