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Barco

Al menos 15 muertos y 27 desaparecidos tras volcar un barco de pasajeros en Zimbabue

12 de agosto, 2026 | 06.05
Al menos 15 muertos y 27 desaparecidos tras volcar un barco de pasajeros en Zimbabue

Se han recuperado quince cadáveres de ‌un lago ‌de Zimbabue donde el martes volcó un transbordador de pasajeros, y al menos 27 personas, entre ellas niños ​pequeños, siguen ⁠desaparecidas, según ha declarado ‌un funcionario local ⁠al periódico ⁠estatal The Herald.

La policía informó el martes de que ⁠una embarcación que transportaba ​a 90 ‌pasajeros y cinco ‌tripulantes había volcado en ⁠el lago Kariba, pero no facilitó el número de víctimas ​mortales ‌ni indicó cuántas personas habían sido rescatadas.

La Zimbabwe Broadcasting Corporation citó a un funcionario ⁠local que afirmó que se habían vendido 114 billetes para el trayecto del transbordador, lo que podría indicar que había ‌más personas a bordo.

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El portavoz de la policía no respondió el miércoles a las llamadas telefónicas de ‌Reuters con las que se quería pedir comentarios ‌al respecto.

(Reporte ⁠de Chris Takudzwa Muronzi; edición de ​Alexander Winning y Alison Williams; edición en español de Jorge Ollero Castela)

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