Príncipe Guillermo gana caso contra Paris Match por las fotos de sus vacaciones

El príncipe Guillermo de Inglaterra y su esposa Kate ganaron un caso de privacidad contra la revista francesa Paris Match por publicar fotografías de paparazzi de ellos y sus hijos en unas vacaciones privadas, según una nota publicada en la revista el jueves.

Guillermo, hijo mayor del rey Carlos y heredero al trono, es conocido por defender ferozmente la intimidad de su familia cuando no están en compromisos oficiales.

Es la segunda vez que la pareja real demanda con éxito a una revista francesa, después de que otra, Closer, publicara fotos de Kate en topless en 2012.

La demanda contra Paris Match, propiedad del grupo de lujo francés LVMH, se inició en abril, días después de que publicara fotografías de la familia en los Alpes.

"El Príncipe y la Princesa de Gales se han comprometido a proteger su tiempo privado en familia y a garantizar que sus hijos puedan crecer sin un escrutinio y una interferencia indebidos", dijo un portavoz del Palacio de Kensington.

Paris Match declinó hacer comentarios cuando Reuters se puso en contacto con la publicación.

Se sabe que la pareja quiere dar a sus tres hijos -los príncipes Jorge y Luis, de 12 y 7 años, y la princesa Carlota, de 10- una educación lo más normal posible.

Guillermo, de 43 años, no ha ocultado su aversión a los medios de comunicación después de que su madre, la princesa Diana, muriera en un accidente de coche en París en 1997. Su vehículo huía a toda velocidad de unos fotógrafos paparazzi que la perseguían.

Él y Kate también han sido víctimas del pirateo telefónico, según los casos judiciales contra periódicos en Gran Bretaña. Guillermo resolvió en privado una demanda contra News Group Newspapers, de Rupert Murdoch.

Paris Match publicó el jueves la notificación judicial, afirmando que había vulnerado la vida privada de la familia y los derechos a su imagen.

Los abogados de Guillermo y Kate dijeron al tribunal que la pareja prefería la publicación del aviso antes que cualquier indemnización.

