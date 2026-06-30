A un año del cierre de USAID, los estadounidenses siguen apoyando la ayuda internacional, según sondeo

FOTO DE ARCHIVO: Trabajadores de un campamento descargan sorgo en un campo abierto mientras los beneficiarios de diferentes campamentos de desplazados internos esperan para recibir ayuda tras la retirada de USAID en un centro del PMA en Nigeria

Un ​año después de que el Gobierno de Donald Trump desmantelara la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID, por sus siglas en inglés), la mayoría de los estadounidenses sigue apoyando la ‌ayuda exterior para prestar asistencia en caso ‌de catástrofes, prevenir brotes de enfermedades y mejorar la seguridad, según una nueva encuesta encargada por la Fundación Rockefeller y publicada este martes.

La encuesta, realizada a 2.022 votantes, reveló que los republicanos y la base del lema "Hacer grande EEUU otra vez" (MAGA, por sus siglas en inglés) del presidente Donald Trump se mostraban escépticos respecto a la ayuda exterior antes de conocer más detalles.

Casi todos los estadounidenses sobreestimaban con creces la cantidad que Washington destinaba a dichos programas, y más de un tercio pensaba que representaban el 20% del ​presupuesto anual de EEUU.

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Cuando se ⁠les informó de que la ayuda exterior representaba solo el 1% del presupuesto de EEUU antes ‌de 2025 y se les explicó lo que había logrado, el apoyo de los ⁠estadounidenses aumentó del 54% al 70%, según la encuesta. El ⁠apoyo de los republicanos alcanzó el 58%, e incluso los republicanos del "MAGA" —definidos como aquellos que apoyan principalmente a Trump por encima del partido— respaldaron la ayuda en un 50%, señaló la fundación.

Trump, que hizo del recorte ⁠de la ayuda exterior una de las piedras angulares de sus promesas electorales de "EEUU Primero", ​ordenó el cierre de USAID al asumir el cargo en enero de 2025.

Más ‌de 10.000 empleados y contratistas de USAID fueron ‌despedidos y se cancelaron miles de programas, lo que sumió en el caos las operaciones de ⁠ayuda financiadas por EEUU de las que dependían millones de las personas más pobres del mundo. Los desembolsos de ayuda exterior de EEUU cayeron a 47.000 millones de dólares en el año fiscal 2025, frente a los 72.000 millones del año anterior, según datos estadounidenses.

Esos recortes podrían provocar más de 14 millones de ​muertes adicionales de ‌aquí a 2030, según un estudio publicado el año pasado en la revista médica The Lancet.

La encuesta, realizada entre el 12 y el 16 de junio por Echelon Insights, reveló que el 78% de los encuestados se mostraba a favor de mantener o ampliar el gasto en ayuda exterior.

"Estos datos refutan directamente a quienes afirman que los estadounidenses han perdido su ⁠interés por el mundo", dijo John Gans, antiguo redactor de discursos del Pentágono y jefe de proyectos de la Fundación Rockefeller.

"Un año después de la supresión de USAID, la mayoría de los estadounidenses no solo quiere garantizar la financiación federal para alimentar a los hambrientos, curar a los enfermos y responder a las crisis en todo el mundo, sino que ve razones de peso para aumentarla".

Los votantes de MAGA, que partían siendo el grupo más escéptico de todos, mostraron un giro de 27 puntos a favor de la ayuda exterior una vez que se ‌les proporcionó más información, reveló la encuesta.

Los republicanos apoyaron el restablecimiento de la ayuda para combatir el brote de ébola en República Democrática del Congo por un 62% frente a un 24% tras recibir más datos, incluida la opinión de los expertos de que los recortes de financiación de EEUU fueron un factor significativo en la rápida propagación de la enfermedad. Los votantes de MAGA respaldaron esa opinión por un 52% frente a un 34%.

El ‌Gobierno de Trump ha respondido a la propagación del brote y está solicitando al Congreso más de 1.400 millones de dólares en nuevos fondos para ayudar a combatirlo, informó Reuters la semana pasada.

La encuesta, realizada entre el 12 ‌y el 16 de junio, ⁠reveló que el apoyo a la ayuda exterior aumentaba considerablemente cuando se preguntaba a los votantes sobre programas específicos, como la prevención de enfermedades y el mantenimiento de ​la paz; el 80% se mostró a favor de reformas y de introducir mejores medidas de protección, pero no de la cancelación de la ayuda.

Solo el 12% dijo que la ayuda exterior debería recortarse de forma generalizada, independientemente de su impacto.

Con información de Reuters