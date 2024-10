El corredor Strifor obtuvo tres premios de la revista Global Business & Finance Magazine

Según los resultados de los tradicionales premios de la revista Global Business & Finance Magazine, se han otorgado al broker Strifor tres destacados y prestigiosos galardones consecutivos. La plataforma fue reconocida como la Mejor compañía independiente e imparcial de Forex (Best Independent And Impartial Forex Firm) en Filipinas e India, y además el corredor fue nombrado la Mejor compañía de corretaje de CFD (Best CFD Broker Firm) en Malasia para el año 2024.

Recordemos que Global Business & Finance Magazine es una edición internacional independiente que estudia, cubre y analiza los mercados financieros y empresariales mundiales. La plataforma en línea de la revista presenta numerosos artículos y estudios sobre temas como inversiones, finanzas corporativas y política fiscal, así como sobre el trading. La selección de los nominados al premio corre a cargo de expertos experimentados que se fijan, en primer lugar, en la calidad de los servicios prestados, la honestidad y transparencia de la cooperación, el cumplimiento de las obligaciones de los corredores con los clientes. También se valora la contribución de las compañías al desarrollo del negocio y del sector financiero en general.

Strifor siempre paga

Este es el lema del broker, y el hecho de recibir el galardón de la revista no hace más que confirmar este principio. La plataforma paga continuamente la remuneración a sus clientes, y la retirada del dinero, por lo general, no tarda más de un día. Por ejemplo, sólo en julio se pagaron más de 300000 dólares con el programa de afiliados:

Y en total, en julio de 2024, la facturación de fondos en la plataforma alcanzó casi la marca de los 3 mil millones de dólares, con aproximadamente un 70% de las transacciones rentables.

Para trabajar con Strifor se puede depositar fondos en la cuenta de dos maneras:

1. Con depósito en criptomoneda. Monedas disponibles para depositar en la cuenta: USDt TRC-20, USDt ERC-20, BTC, ETH. El depósito mínimo para las criptomonedas está fijado a partir de:

USDt TRC-20 – 20 USDt;

USDt ERC20 – 25 USDt;

BTC – 0.0001 BTC;

ETH – 0.002.

El plazo de ingreso de fondos en la cuenta de trading depende del blockchain.

2. A través del sistema Va/et (Advacash). Sin embargo, este método no puede ser utilizado por los clientes de Rusia y Kazajstán. No hay restricciones para los comerciantes de otros países.

Condiciones de trading

Frente a sus competidores Strifor también destaca por sus favorables condiciones de cooperación, en particular, los bajos márgenes y comisiones. En total el broker ofrece 4 tipos de cuentas, una de las cuales es islámica. Los operadores principiantes o los nuevos clientes suelen elegir la cuenta Basic para familiarizarse con la plataforma. Su principal ventaja es la ausencia de un umbral mínimo de entrada, es decir, para empezar con las operaciones bastará ingresar cualquier importe, por ejemplo, 200 o 300 dólares.

Las condiciones de negociación serán las siguientes:

margen – a partir de 0,1 puntos;

comisiones para pares de divisas (FX) y metales – 8 dólares, para índices – 0,004%, para criptomonedas – 0,4%;

nivel de apalancamiento – 1:500.

Las otras dos cuentas – Advanced y Professional – tienen condiciones más favorables, pero para abrirlas es necesario depositar 10000 y 20000 dólares, respectivamente. A cambio, un cliente de Strifor se beneficia de condiciones comerciales más atractivas:

Condiciones/comisiones Advanced Professional margen desde 0 desde 0 apalancamiento 1:500 1:200 pares de divisas FX 7 5 metales 7 5 indíces 0,003% 0,002% criptomonedas 0,3% 0,25% materias primas 0,1% 0,008% acciones 0,15% 0,05%

Al conectar la cuenta islámica, al operador no se le cobrarán intereses por traspasar posiciones al día siguiente, pero a cambio tendrá que pagar comisiones más elevadas:

pares de divisas FX – 12 dólares;

metales – 12 dólares;

indíces – 0,006%.

A su vez, para abrir una cuenta islámica bastaría tener un depósito de 2000 dólares o más.

Programas de fidelidad y afiliación

Todo usuario registrado y verificado puede unirse al programa de afiliados del broker Strifor. Después de eso un enlace de referencia único aparecerá en su cuenta personal.

La cantidad de la recompensa depende del número de lotes cerrados por los referidos del trader. Se ofrecen tres niveles en total:

Bronce. El número de lotes es de 0 a 500. En este caso, el comerciante recibirá el 40% de la comisión pagada por el referido al efectuar una transacción.

Plata. El número de lotes - 501 - 2000. La cantidad de la remuneración equivale al 50%.

Oro. Para conseguirlo los referidos necesitan cerrar más de 2000 lotes, en este caso la recompensa en este caso será el 60% de la comisión.

Para ser participante del programa de fidelidad el depósito del trader debe tener un importe desde 10000 dólares. En este caso, Strifor brinda a los clientes condiciones comerciales más favorables. Los operadores también pueden ganar hasta un 18% anual sobre los fondos que no intervienen en la negociación. Los intereses acumulados se suman y abonan en la cuenta del cliente cada mes, y pueden retirarse del depósito posteriormente.

Opiniones de clientes sobre Strifor

La imparcialidad con la que el bróker ha recibido el prestigioso galardón está avalada por numerosas opiniones de clientes reales. En sus comentarios destacan que Strifor siempre paga y cumple escrupulosamente las condiciones de la cooperación.

Además, en 2024, para mejorar la seguridad de sus clientes y proteger sus derechos, el bróker se adhirió a la Comisión Financiera, que es un árbitro internacional independiente. A través de la plataforma los comerciantes y los corredores regulan las cuestiones litigiosas entre ellos. Pero la principal ventaja para los traders es la posibilidad de recibir una compensación monetaria de hasta 20000 euros si el procedimiento revela que el broker ha incumplido las condiciones del contrato.

Como puede ver, el bróker Strifor está abierto a sus clientes y siempre está dispuesto a satisfacer sus necesidades. Además, el equipo de soporte de la plataforma trabaja 24/7 y puede ponerse en contacto tanto a través de la página web como a través de los mensajeros Telegram y WhatsApp.