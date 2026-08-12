"No es un Marriott": Los hermanos Tate se quejan de su aislamiento en una cárcel de Miami

La prisión federal ​de Miami donde se encuentran recluidos los "influencers" Andrew y Tristan Tate ha sufrido problemas con la climatización y el suministro de agua, así como un enfrentamiento entre los reclusos y el personal en los últimos meses, según ha informado ‌la Oficina de Prisiones de Estados Unidos.

Los hermanos ‌Andrew Tate, de 39 años, y Tristan Tate, de 38, fueron detenidos en Miami el 18 de julio a raíz de una solicitud de extradición de Reino Unido, donde se los acusa de violación. Los exluchadores de "kick boxing", que tienen doble nacionalidad, estadounidense y británica, han negado haber cometido ningún delito.

Sus abogados han afirmado que se encuentran recluidos en duras condiciones de aislamiento en la cárcel, conocida como Centro de Detención Federal (FDC, por sus siglas en inglés) de Miami.

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Andrew Tate, que se autodenomina misógino y ha conseguido un gran número de seguidores en internet promoviendo sus opiniones sobre la masculinidad, ha afirmado en publicaciones ​de la red social X durante su ⁠encarcelamiento que le han obligado a beber agua sucia que le ha hecho enfermar, que los gritos de los ‌reclusos de las celdas vecinas le han mantenido despierto por la noche y que se le ha ⁠negado la hora diaria de ejercicio.

Los fiscales de la Fiscalía federal ⁠en Miami afirmaron en un escrito judicial del 10 de agosto que los Tate se encuentran recluidos, por su propia seguridad, en la Unidad de Alojamiento Especial de la prisión, donde los reclusos están separados del resto de la población carcelaria.

"Aunque el ⁠FDC de Miami no es un Marriott, las condiciones de reclusión de los Tate son razonables, constitucionales y se ajustan ​a la discrecionalidad de la BOP (Oficina de Prisiones)", escribieron los fiscales, en referencia a ‌la cadena de hoteles de lujo estadounidense.

Un portavoz de la ‌Oficina de Prisiones, que gestiona este centro de varias plantas situado cerca de los juzgados federales del centro de ⁠la ciudad, dijo que el análisis anual del agua del centro había demostrado que era potable.

Se espera que los Tate soliciten este jueves a un juez federal de Miami que les conceda la libertad bajo fianza mientras impugnan su extradición.

ANDREW TATE DICE QUE EL AGUA ESTÁ SUCIA Y QUE LOS OTROS RECLUSOS LE GRITAN

El FDC de Miami alberga principalmente a detenidos en espera ​de juicio por cargos ‌federales y, según la página web de la BOP, cuenta con una población total de 1.430 reclusos. Alberga a más de 450 inmigrantes en espera de procedimientos de deportación, según el portavoz de la BOP.

Según los abogados de los hermanos Tate, sus camas son más cortas que su altura y no tienen almohadas. Afirmaron que a los hermanos no se les permitió salir de sus celdas durante 11 de sus primeros 15 ⁠días en la cárcel.

"¿Dónde están los derechos de los ciudadanos estadounidenses?", se preguntó Andrew Tate en una publicación del 28 de julio en la red social X.

Un manual de la BOP para los reclusos del FDC de Miami establece que tienen derecho a un "periodo regular de ejercicio". La fiscalía dijo que a los Tate se les permitía salir de sus celdas durante horas "casi a diario" para disfrutar de tiempo de ocio y reunirse con sus abogados.

Cuando los periodistas le preguntaron el 27 de julio cómo era posible que Andrew Tate publicara en internet desde la cárcel, el abogado defensor Joseph McBride respondió: "La forma en que difunde su mensaje al mundo es algo ‌que debe debatir nuestro equipo, pero nos alegra que pueda hacerlo".

En una publicación en X del 26 de julio, Andrew Tate afirmó que había estado sufriendo problemas estomacales por beber agua tibia de un grifo de la ducha "marrón y asqueroso".

Días más tarde, contó que unos reclusos lo despertaron en mitad de la noche gritándole amenazas de muerte y que, más tarde, oyó un "rugido demoníaco" procedente de una celda vecina.

"No podía dormir y estaba demasiado oscuro para leer, así que conté los ladrillos de la pared", escribió Andrew ‌Tate en una publicación en X del 31 de julio.

El centro ha denegado las solicitudes de los Tate de que se les traslade a otro lugar, según han indicado sus abogados.

La fiscalía ha señalado que los hermanos disponen de condiciones adecuadas para dormir, comida y acceso ‌a agua, así como la ⁠posibilidad de solicitar suministros adicionales.

Paul Petruzzi, un abogado penalista que tiene cinco clientes detenidos en el FDC de Miami, dijo que la BOP no está destinando recursos suficientes al mantenimiento del centro.

Señaló que algunas ​salas destinadas a las reuniones con los abogados no están disponibles porque los techos, empapados, se derrumbaron. El portavoz de la BOP indicó que se estaban reparando los daños causados por el agua en dos salas de visitas legales, pero que había cuatro salas disponibles.

Con información de Reuters