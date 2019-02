Ex abogado Marcelo D'Alessio: "Renuncié a la defensa por los elementos que se van conociendo"

El ex abogado de Marcelo D'Alessio, Rodrigo González, dialogó en exclusiva con el programa de radio Navarro 2019, que se emite por El Destape Radio, sobre la denuncia por extorsión contra su ex defendido y el fiscal Carlos Stornelli: "D'Alessio era un cliente de mi estudio de abogados, no es mi socio, es una mentira y a raíz de lo que se va conociendo decidí renunciar a la defensa", al tiempo que señaló: "Él mismo se atribuyó las maniobras contra Pedro Etchebest".

Además, González reveló: "D'Alessio se presentó ante mí como funcionario de la Embajada de Estados Unidos", y agregó: "A mi se me presentaba como un hombre poderoso".

Sobre una posible relación entre D'Alessio y Stornelli, explicó: "Eso se está investigando, D'Alessio me habló sobre el fiscal Stornelli que lo conoció cuando fue a declarar por el libro que escribió junto a Daniel Santoro".

González explicó que defendió a su ex cliente en otro caso similiar, hoy a cargo del juez Luis Rodríguez y el fiscal Eduardo Taiano: "Yo lo defiendo a D'Alessio hace dos años, en una causa en la que el esta imputado por extorsión en grado de tentativa contra Gabriel Traficante".

Por otro lado, el abogado desmintió que la defensa de Leonardo Fariña haya sido pagada por el Ministerio de Seguridad a cargo de Patricia Bullrich. Y concluyó: "Asesorar a un tipo como Fariña me da cierto prestigio".