Venus Psíquica y una predicción inesperada sobre el viaje del Papa León XIV a Argentina: "Cambio de fecha"

Venus Psíquica anticipó un cambio de fecha en el viaje papal durante una lectura de cartas.

Venus Psíquica dio a conocer una predicción sobre el viaje del papa León XIV a la Argentina y aseguró que la visita se concretará, aunque con un cambio respecto de la fecha prevista. En un video publicado en YouTube el 22 de octubre, la tarotista realizó una lectura de cartas en la que también se refirió a la salud del pontífice y a posibles tensiones con las autoridades nacionales.

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La consulta tuvo dos ejes: si el Papa llegará al país y cómo seguirá su estado de salud. Tras anunciar una tirada de nueve cartas para interpretar el pasado, el presente y el futuro, Venus sostuvo que veía una respuesta favorable para quienes esperan la visita, pero introdujo una salvedad sobre el calendario.

“Vemos un cambio de fecha”, expresó. A continuación, insistió: “Vemos un cambio de fecha, pero sí que llega a la Argentina”. La tarotista no precisó cuándo se produciría esa supuesta modificación ni propuso una nueva fecha para el viaje.

Qué dijo Venus Psíquica sobre la salud del papa León XIV

En otro tramo de la lectura, Venus describió al pontífice como una persona atravesada por numerosas responsabilidades. “Vemos una persona que aún está bien, que está responsable, que quiere seguir trabajando”, sostuvo, aunque también habló de cansancio y agotamiento.

Además, diferenció su pronóstico para este año de lo que, según su interpretación de las cartas, podría ocurrir más adelante. “Vemos una salud fuerte hoy año 2026”, señaló, antes de anticipar mayores dificultades para 2027.

Estas expresiones forman parte de una lectura de tarot: no constituyen información médica ni permiten establecer cómo evolucionará la salud del Papa.

Venus Psíquica anticipó un cambio de fecha en el viaje papal durante una lectura de cartas.

La predicción sobre el Gobierno y qué se sabe del viaje

Venus también anticipó un escenario de tensión política durante la eventual estadía. Según su lectura, el pontífice tendría “problemas con el gobierno argentino” y, en particular, con una mujer a la que no identificó. Pese a ese pronóstico, mantuvo su afirmación de que llegará al país.

Por fuera de las cartas, el panorama informado sobre los preparativos era diferente al cambio que anticipó la tarotista. Según publicó Infobae el 23 de octubre, fuentes eclesiásticas vinculadas a la organización aseguraron que la Santa Sede no había dado instrucciones para suspender, postergar ni reducir las actividades. La llegada a Buenos Aires seguía prevista para el 8 de noviembre.

De esta manera, el cambio de fecha mencionado por Venus es una predicción suya y no un anuncio del Vaticano. En el video tampoco aportó una fecha alternativa: su afirmación central fue que la visita se concretaría, aunque no en el momento que se venía mencionando.