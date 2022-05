Bono y The Edge dan concierto sorpresa en una estación de subte de Kiev invitados por Zelenski

Los líderes del grupo irlandés U2, el cantante Bono y el guitarrista The Edge, ofrecieron ayer un concierto sorpresa en la estación de subte de Khreschaty, en Kiev, en respuesta a una invitación que le había realizado el presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, a la banda para que actúe en su país.

"Angel of Harlem", "With or Without You", "Sunday Bloody Sunday" y "Desire" son algunas de las canciones que ambos artistas interpretaron ante un grupo de fans, según se puede ver en varios videos que circulan en redes sociales.

Sin embargo, uno de los momentos más emocionantes, según consignan diversos diarios europeos, fue cuando Bono invitó a un soldado ucraniano a cantar junto a él "Stand By Me", el clásico de Ben E. King.

"El presidente Zelenski nos ha invitado a actuar en Kiev en un espectáculo de solidaridad con el pueblo ucranio, lo que hemos decidido hacer. Bono y The Edge", había anunciado la banda en su cuenta oficial de Twitter.

Más contundente fue Bono durante el show, quien además del mencionado gesto de invitar a cantar a un soldado, remarcó que "el pueblo de Ucrania no solo está luchando para su propia libertad, está luchando para todos los que amamos la libertad".

"Rezamos para que pronto disfruten de un poco de esta paz", añadió el vocalista.

Con información de Télam