Marley comanda la cuarta temporada de "La Voz Argentina", uno de sus "programas favoritos"

(Por Sergio Arboleya) El animador Alejandro Wiebe, conocido por el apodo de Marley con el que desde hace más de 30 años pisa fuerte en la televisión argentina, celebró la vuelta del concurso musical "La Voz Argentina" que el domingo a las 22.30 iniciará su cuarta temporada a través de Telefe, "porque es, por lejos, uno de mis programas favoritos", asegura.

"Me gusta la búsqueda de ese talento musical, los nervios de la familia y el deseo de cada participante por gustar y seguir avanzando", repasa Marley durante una entrevista telefónica con Télam.

En tono casi de confesión, el conductor de flamantes 52 años, apunta que las vivencias de esa legión de intérpretes por saltar del anonimato a las pantallas "me hace acordar a la primera vez que me presenté en la televisión hace tres décadas atrás. Con esa ilusión, con esas expectativas por darme a conocer".

Desde 1991 cuando debutó como columnista en "Fax" (ciclo de Nicolás Repetto que se veía por Canal 13), el conductor sostuvo una impactante continuidad laboral que una década más tarde lo llevó a pasar a la otra pantalla líder, la de Telefe.

En la señal de las pelotitas fue cara visible de "Operación Triunfo", las distintas versiones de "Odisea" y "Por el mundo" y otros ciclos de entretenimientos como "Gran Hermano", "El muro infernal", "Tu cara me suena" y "Minuto para ganar", por citar solamente algunos de esos espacios.

En esa sobreabundancia de pantalla, el 27 de octubre de 2017, nació su hijo Mirko en Chicago, Estados Unidos, gestado en un vientre de alquiler y quien desde entonces acompaña recurrentemente la actividad profesional de su padre.

La nueva entrega de la versión local de "La Voz", formato creado en 2010 por el productor de televisión neerlandés John de Mol con entregas en buena parte del mundo desde entonces, tendrá como coaches a Ricardo Montaner, Soledad, Mau y Ricky, y Lali Espósito, idéntico staff del exitoso envío de 2021.

A las galas domingueras de eliminación, "La Voz Argentina" le sumará envíos que se emitirán de lunes a jueves a las 22 y que permitirán ir conociendo los talentos de cada participante y sus historias personales y familiares.

Con la incorporación de Rochi Igarzábal como host digital para redes sociales y plataformas, este año el "reality" contó con un casting de más de 10.000 aspirantes.

El programa que se impuso en la categoría Big Show de la última entrega de los premios Martín Fierro a la TV local, en 2019 logró estar nominado a los International Emmy Awards, aventajando a otras entregas internacionales del mismo formato.

Télam: ¿A qué atribuís el suceso de "La Voz Argentina"?

Marley: Siento que a partir de un formato que está perfectamente pensado, logramos transformarlo en un programa diario con mucho ritmo y con la posibilidad de contar las historias. Es la manera que encontramos de mostrarnos tal como somos, más emotivos, más abraceros que otros.

T: ¿Qué otros condimentos ayudan a que el ciclo funcione?

M: Es importante que nos llevamos súper bien, hay mucha confianza y nos reímos también de nosotros mismos. Eso es posible por conocernos tanto. Con la Sole vengo trabajando desde la primera edición y tenemos un gran recorrido juntos. A Lali la conozco desde "Casi ángeles" y ahora somos amigos y con Ricardo hemos compartido muchas comidas. Todo eso ayuda.

T: ¿Fue importante para el programa ganar el Martín Fierro?

M: Me parece que "La Voz Argentina" debería haber sido premiada hace mucho tiempo, tardaron un montón en reconocerla. Nos alababan en los Emmy y acá no nos distinguían

T: ¿Qué otras versiones de "La Voz" solés seguir para tomar como referencia?

M: Me gustan mucho y sigo las ediciones (norte)americana y también la británica. Me resultan muy atractivas ambas.

T: ¿"La Voz Argentina" es capaz de dar cuenta de la escena musical local?

M: Sin duda. Lo bueno es que hay de todo tango, pop, folclore, rock y apareció mucha música urbana aunque en sus estilos no te lucís vocalmente como en otros géneros. Pero hay de todo y va a haber un par de talentos que seguro van a explotar.

T: ¿A qué atribuís que intérpretes que gozan de gran popularidad televisiva luego no logren sostenerse musicalmente?

M: No me parece que eso sea así. Si bien el negocio de la música cambió mucho y ya no pasa por la venta de discos, me consta que Francisco Benítez (ganador de la entrega anterior que terminó en septiembre de 2021) gira por todo el país llenando teatros.

T: Hace un rato dabas cuenta de tu predilección por conducir "La Voz Argentina" pero eso no implica que dejes de hacer otros programas

M: Para nada. No me interesa estar 15 años haciendo el mismo programa. A mí me encanta que me tengan en cuenta para hacer todo tipo de cosas, así como si sos actor te desafía poder encarar distintos roles, a mí como conductor me gusta que me llamen para hacer las cosas más variadas y así poder pasar por las distintas emociones que propone cada programa. Me gusta ir intercalando, manejar los climas y darme cuenta que puedo hacer determinadas cosas y que el público me acompañe

T: Entonces tenés planes para este año

M: Ahora estoy completamente abocado a "La Voz ", pero para más adelante conduciré otro programa de competencias a partir de un formato de afuera y también queremos hacer la cobertura del Mundial de Qatar con "Por el mundo".

T: ¿Cómo convive esa actividad profesional con la vida familiar en la que se anuncia la llegada de otro hijo?

M: Se agrandó un poco la noticia y no hay ni siquiera embarazo. Hay un proyecto de darle un hermano a Mirko y me gustaría que sea una nena. Es algo que está encaminado pero necesita de sus tiempos como cualquier embarazo.

T: ¿De qué manera tomaste la decisión de agrandar la familia?

M: Es hermoso ser padre pero es mucha tarea y mucho esfuerzo y más cuando el niño va creciendo y empieza a tener un montón de actividades además de la escuela, como llevarlo a fútbol y taekwondo. Así que tardé mucho en decidirme a dar este nuevo paso porque pensé que era más sencillo tener un hijo.

T: ¿Mirko opinó sobre esta determinación?

M: La veces que le pregunté, Mirko me dijo que tiene ganas de tener un hermano o una hermana.

T: ¿De qué manera manejás la exposición mediática de tu hijo?

M: Todo va a ir sucediendo de acuerdo a lo que Mirko tenga ganas de que suceda. Por ahora él quiere venir a grabar conmigo y es algo que le divierte, pero cuando decida que no, cerraremos sus redes sociales y listo.

