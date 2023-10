Laurita Fernández vuelve a elnueve con "algo distinto a los grandes shows que hay en la pantalla"

La actriz, conductora y bailarina Laurita Fernández, que este lunes a las 22 regresará a elnueve con "Bienvenidos a ganar", el ciclo que mezclará humor, pruebas de fuerza, los clásicos "parecidos", entre otras consignas, resaltó que el objetivo del programa que competirá contra "Got Talent" (Telefe) y "Bailando por un sueño" (América) fue "proponer algo distinto a los grandes shows que están en pantalla en ese horario".

De regreso al canal en el que condujo durante cinco temporadas el ciclo "Combate", Fernández se pondrá nuevamente al frente de un ciclo de entretenimientos al que definió en una entrevista con Télam como "divertido, descontracturado".

"Para concursos de talentos ya están las propuestas de otros canales", aseguró la actriz que estará acompañada por Hernán Drago, Ángela Leiva y Diego Ramos, entre otros integrantes del staff estable.

Así es que, de lunes a viernes a las 22, "Bienvenidos a ganar" consistirá en distintas pruebas (de fuerza física, conocimiento, habrá puertas giratorias donde aparecerán participantes que no quedaron en otros programas, entre otras) con el objetivo final de abrir una caja fuerte que contendrá una suma de dinero que se irá incrementando semana a semana.

Las personas interesadas en participar, pueden inscribirse en el formulario de inscripción en la página del canal: https://www.elnueve.com.ar/bienvenidos-ganar/26480-sumate-bienvenidos-ganar

Mientras se prepara también para volver a interpretar a la señorita Miel en "Matilda", el musical que volverá a mediados de enero a presentarse por cuatro únicas semanas en el Gran Rex, Fernández conversó con Télam:

Télam: ¿Por qué creés que proliferaron tanto los programas de entretenimiento en la televisión?

Laurita Fernández: Creo que tiene que ver con que hay muchos programas en los que vos ponés la tele y prestás atención, pero también hay otros que te permiten hacer varias cosas a la vez, porque la gente se volvió muy multitasking: está con la comida, el celular, un poco del laburo, la tele. Son formatos que se dejan mirar de esa manera. O la opción tradicional de sentarte a comer y mirarlo detenidamente. Yo miro las noticias pero reconozco que llega un momento que son tantas malas juntas que querés cambiar. Creo que la vuelta del entretenimiento a la tele tiene que ver con eso y con que la ficción se volcó más a las plataformas.

T: El programa va a competir en el prime time contra las grandes apuestas de los demás canales, ¿Te preocupa o importa el rating?

LF: Entiendo que es muy importante en el mercado y que la mayoría de las cosas se rigen en base a eso. Pero en este caso no. Sé que en otros canales hay propuestas, hay grandes conductores, está "Got talent" y después va a venir "Gran Hermano"; está Tinelli, está Guido Kaczka, que son personas con las cuales me formé y admiro. Es un montón para mi estar en el horario de ellos pero no con aspiraciones de competitividad. Nuestro fin es hacer un lindo programa y que la gente quiera venir a pasarla bien.

T: Los últimos años hiciste teatro, radio y televisión casi simultáneamente, ¿hay algún lenguaje con el que te sientas más a gusto?

LF: Se me dio la posibilidad de que mágicamente los horarios cuajaran y pude hacer estas dos cosas que me gustan tanto que tiene que ver con la tele y el teatro. Esta nueva vuelta tiene eso de que todos los días pueden ser cosas diferentes y me obliga a estar súper alerta y conectada con lo que está pasando, me conecta con un lado muy lúdico y el teatro tiene esa estructura del ensayo y la repetición pero haciendo un personaje. Las puedo hacer en paralelo y en ambas me siento muy cómoda. No podría elegir, si puedo hacer, hago las dos.

Con información de Télam