Larry Fine.

Larry Fine hizo reír a generaciones como integrante de Los Tres Chiflados, pero lejos de las cámaras atravesó momentos dolorosos. En 1961 murió su hijo John en un accidente de tránsito y, seis años después, falleció su esposa Mabel. En 1970, un accidente cerebrovascular lo obligó a dejar de actuar y su hija Phyllis lo acompañó durante la recuperación.

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El humorista, conocido por su pelo alborotado y sus apariciones junto a Moe Howard y Curly, continuó recibiendo visitas en sus últimos años. Su historia familiar y los testimonios de quienes lo conocieron permiten recuperar una faceta distinta de la figura que quedó asociada para siempre a la comedia.

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Las pérdidas familiares que marcaron la vida de Larry Fine

Larry y Mabel se conocieron mientras trabajaban en espectáculos de variedades y se casaron en 1926. Juntos tuvieron dos hijos, Phyllis y John. Según reconstruyó Pennsylvania Heritage Magazine, la pareja también compartió el escenario antes de que Mabel se dedicara al cuidado de su hija.

El 17 de noviembre de 1961, John murió en un accidente automovilístico. La fecha aparece en la biografía de Larry publicada en el sitio oficial de Los Tres Chiflados, que también recuerda que el actor tenía una hija, Phyllis.

El 30 de mayo de 1967 llegó otra pérdida: Mabel falleció después de más de cuatro décadas de matrimonio. De acuerdo con Pennsylvania Heritage Magazine, Larry estaba de gira cuando recibió la noticia a través de una llamada de Phyllis, poco después de haber hablado por teléfono con su esposa.

Larry Fine.

El ACV que lo alejó de Los Tres Chiflados y el cuidado de su hija

En 1970, mientras trabajaba en la producción de Kook's Tour, Larry sufrió un accidente cerebrovascular. El episodio puso fin a su carrera como actor, según la biografía del sitio oficial del trío.

El biógrafo Steve Cox contó en una entrevista con Pop Culture Classics que, después del ACV, Larry permaneció más de un año en un departamento adaptado en la casa de Phyllis, en Hollywood. Más tarde se trasladó a una residencia para trabajadores de la industria del entretenimiento que podía atender sus necesidades de cuidado.

Cox también relató que el comediante recibía a admiradores, atendía llamadas y respondía cartas. Cabe destacar que su compañero Moe lo visitaba durante esa etapa. Esos testimonios muestran que, aunque atravesó problemas de salud y pérdidas familiares, no hay sustento para afirmar que pasó sus últimos años completamente abandonado.

El recuerdo de su nieto sobre Larry Fine

Años después, su nieto Eric Lamond recordó la relación familiar que mantenía con el actor. En una entrevista con Toluca Lake Magazine, explicó que para él Larry era, antes que nada, su abuelo y, después, un integrante de Los Tres Chiflados.

Lamond también contó que las familias de Larry y Moe compartían encuentros fuera del trabajo. Detrás de los personajes que se enfrentaban en la pantalla había una relación que continuaba lejos de las cámaras.

Larry murió el 24 de enero de 1975, a los 72 años. Su recorrido quedó ligado al humor de Los Tres Chiflados, pero también a una historia familiar atravesada por pérdidas y por el acompañamiento de quienes estuvieron cerca de él.