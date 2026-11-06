¿Lo trataron de mufa? En Radio Rivadavia humillaron a Javier Milei en vivo

El periodista Ignacio Ortelli ironizó sobre la situación política de Javier Milei al repasar en Radio Rivadavia qué ocurrió con varios de los dirigentes internacionales que habían acompañado al Presidente argentino durante su asunción.

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"Hay un listado de mandatarios que vinieron a la asunción de Milei", comenzó Ortelli durante su análisis en Radio Rivadavia.

A partir de allí, enumeró a distintos presidentes y dirigentes que habían participado de la ceremonia. “Está Santiago Peña, afuera; Boric, afuera; Lacalle Pou, afuera; Daniel Noboa (sigue)”, señaló.

El periodista continuó con la lista y marcó las diferencias entre quienes continúan al frente de sus gobiernos y quienes ya dejaron el poder. "Zelensky, sigue; Orban, afuera; el rey Felipe VI, bueno...", expresó Ortelli, dejando abierta la referencia al monarca español.

En Radio Rivadavia se burlaron de Javier Milei.

La ironía de Ortelli sobre los referentes que acompañaron a Milei

En su repaso también mencionó a otros dirigentes que habían viajado a la Argentina para la asunción presidencial. "El presidente de Armenia y también otros presidentes y comitivas destacadas", enumeró Ortelli, antes de referirse a Jair Bolsonaro y Santiago Abascal. "Jair Bolsonaro, afuera; y Santiago Abascal, en retroceso", remató el periodista.