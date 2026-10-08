En TN contaron en vivo el dato que deja muy expuesto al gobierno de Milei: "El 75% de las personas..."

Adrián Ventura e Ignacio Otero se refirieron este jueves por la mañana, en una nueva emisión de Arrriba Argentinos (TN) a la gestión de Javier Milei, desde una arista muy particular: la pérdida en el poder adquisitivo de los argentinos y el aumento de deudores en los últimos años, por la gente que no llega a fin de mes y recurre a préstamos para poder paliar gastos cotidianos.

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En ese sentido, brindaron un dato sumamente elocuente: las familias argentinas acumulan, en promedio, una deuda de $2,5 millones vinculada principalmente al uso de tarjetas de crédito y préstamos personales. Ventura destacó que ese monto representa aproximadamente un sueldo y medio para una familia promedio. Pero más allá de la cifra, puso el foco en el destino que actualmente tienen esos préstamos.

Adrián Ventura, reconocido periodista de TN.

¿Qué dijeron Ventura y Otero sobre el alto nivel de deuda?

“Antes la tarjeta de crédito vos la sacabas cuando ibas a comprar, por ejemplo, una pantalla, una licuadora”, explicó el periodista, marcando que históricamente el financiamiento con tarjeta estaba asociado principalmente a la adquisición de bienes durables y compras puntuales. Sin embargo, según los datos de consultoras mencionados durante el programa, esa situación cambió de manera significativa. La tarjeta pasó a convertirse en una herramienta utilizada para afrontar gastos básicos del día a día.

“Entonces, el setenta y cinco por ciento de las personas están pagando con tarjeta de crédito alimentos, medicamentos, servicios. No es que fueron a una casa de electrodomésticos a comprarse algo. No, no, están pagando lo cotidiano”, remarcó el periodista. Otero coincidió con el planteo durante el intercambio y ambos señalaron que el cambio en los hábitos de consumo muestra hasta qué punto el crédito comenzó a ocupar un lugar cotidiano en la economía familiar.

Tras ello, Ventura explicó que, mientras años atrás muchas personas podían elegir entre pagar el supermercado con efectivo o tarjeta, actualmente existe una creciente cantidad de consumidores que directamente necesita recurrir al crédito porque ya no dispone de efectivo suficiente. Los datos mencionados en Arriba Argentinos, que tienen como fuente a consultoras privadas, ponen de relieve el nivel de endeudamiento y el destino que las familias le están dando al crédito.