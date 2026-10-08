En TN contaron en vivo el dato que deja muy expuesto al gobierno de Milei: "El 75% de las personas..."

Adrián Ventura e Ignacio Otero se refirieron este jueves por la mañana, en una nueva emisión de Arrriba Argentinos (TN) a la gestión de Javier Milei, desde una arista muy particular: la pérdida en el poder adquisitivo de los argentinos y el aumento de deudores en los últimos años, por la gente que no llega a fin de mes y recurre a préstamos para poder paliar gastos cotidianos.
En ese sentido, brindaron un dato sumamente elocuente: las familias argentinas acumulan, en promedio, una deuda de $2,5 millones vinculada principalmente al uso de tarjetas de crédito y préstamos personales. Ventura destacó que ese monto representa aproximadamente un sueldo y medio para una familia promedio. Pero más allá de la cifra, puso el foco en el destino que actualmente tienen esos préstamos.
¿Qué dijeron Ventura y Otero sobre el alto nivel de deuda?
“Antes la tarjeta de crédito vos la sacabas cuando ibas a comprar, por ejemplo, una pantalla, una licuadora”, explicó el periodista, marcando que históricamente el financiamiento con tarjeta estaba asociado principalmente a la adquisición de bienes durables y compras puntuales. Sin embargo, según los datos de consultoras mencionados durante el programa, esa situación cambió de manera significativa. La tarjeta pasó a convertirse en una herramienta utilizada para afrontar gastos básicos del día a día.
“Entonces, el setenta y cinco por ciento de las personas están pagando con tarjeta de crédito alimentos, medicamentos, servicios. No es que fueron a una casa de electrodomésticos a comprarse algo. No, no, están pagando lo cotidiano”, remarcó el periodista. Otero coincidió con el planteo durante el intercambio y ambos señalaron que el cambio en los hábitos de consumo muestra hasta qué punto el crédito comenzó a ocupar un lugar cotidiano en la economía familiar.
Tras ello, Ventura explicó que, mientras años atrás muchas personas podían elegir entre pagar el supermercado con efectivo o tarjeta, actualmente existe una creciente cantidad de consumidores que directamente necesita recurrir al crédito porque ya no dispone de efectivo suficiente. Los datos mencionados en Arriba Argentinos, que tienen como fuente a consultoras privadas, ponen de relieve el nivel de endeudamiento y el destino que las familias le están dando al crédito.