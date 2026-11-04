Tenía 59 años: conmoción por la muerte de un querido actor argentino.

El mundo de la cultura atraviesa un nuevo momento de tristeza tras conocerse la muerte de Fernando Castelli. La noticia fue confirmada este martes 3 de noviembre por la Asociación Argentina de Actores y Actrices, que publicó un mensaje para despedir al actor y acompañar a sus seres queridos.

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“Despedimos al actor, director teatral y docente Fernando Castelli, cuya trayectoria estuvo vinculada al teatro espontáneo, el psicodrama y la creación colectiva. Acompañamos con afecto a sus familiares y amistades en este momento de dolor”, expresó la entidad en su comunicado.

¿Quién fue Fernando Castelli?

Fernando Castelli, querido actor argentino.

Fernando Gabriel Germán Castelli había nacido el 18 de noviembre de 1966. A lo largo de su recorrido artístico construyó una formación diversa: estudió actuación con Irina Alonso y psicodrama en el Centro de Psicodrama Psicoanalítico de Eduardo Pavlovsky. Además, amplió sus conocimientos con seminarios de teatro espontáneo en El Pasaje, en Córdoba; formación en clown con Claudio Martínez Bel y estudios de manipulación de títeres y objetos con Román Lamas.

Desde 2003 formó parte de La Combinada, una compañía de teatro espontáneo en la que se desempeñó como actor y director. El grupo desarrollaba una propuesta particular: crear escenas a partir de las historias que compartía el público. Con una modalidad autogestiva y una dirección rotativa, llevó sus funciones a distintos teatros, barrios, cárceles e instituciones.

Entre los espacios que recibieron sus presentaciones se encuentran el Espacio IFT, el Teatro Hasta Trilce y la Biblioteca Popular y Centro Cultural Juan Bautista Alberdi. También participó como narrador en Volver a contar historias, junto a Verónica Bracamonte, Lyda Curto, Esteban Fresco, Alejandra Porzio, Diego Rojas y Sebastián Vassallo.

La docencia y el trabajo comunitario fueron otros pilares de su carrera. Castelli fue coordinador general de EIPASO y docente de Introducción al Teatro y Arteterapia Teatro en la Primera Escuela Argentina de Arteterapia. También dictó cursos en el IFT y trabajó en la Fundación Creer es Crear y en la comunidad terapéutica y hospital de día El Palomar.

En esos ámbitos, articuló el teatro, el psicodrama y el acompañamiento de personas con consumos problemáticos, promoviendo la participación y la expresión a través del cuerpo, la improvisación y las historias compartidas. Con su partida, la escena teatral despide a un artista que hizo de la creación colectiva y el trabajo con otros una parte central de su recorrido.