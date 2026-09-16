El periodista Ernesto Tenembaum analizó al aire de su programa en Radio Con Vos 89.9 las recientes declaraciones públicas del ministro de Economía, Luis Caputo. Durante su intervención, el conductor cuestionó con dureza el nivel de los argumentos del funcionario respecto del plano internacional y señaló una profunda desconexión entre el discurso oficialista y las dificultades que atraviesa la sociedad en materia laboral y económica.

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Al referirse a los dichos del ministro sobre el escenario internacional, el periodista evaluó la fundamentación utilizada en sus intervenciones. "Yo no pretendo que Caputo entienda de China, no entiende nada, como tampoco yo. Lo que uno puede ver es que, nada, sarasea todo el tiempo sobre todo", afirmó Tenembaum en el inicio de su descargo radial.

"Salgamos de China un cachito y veamos qué dice este episodio de Caputo, porque a mí lo que me preocupa de Caputo no es esto, porque finalmente es una chicana tonta", explicó. Y agregó sobre la actitud del funcionario: "Es una chicana muy tonta que revela su nivel. Pero el problema es que su nivel se revela todo el tiempo. Entonces, a mí me preocupa en qué mundo está Caputo".

El periodista también reparó en la tonalidad con la que el titular del Palacio de Hacienda suele defender su gestión y realizar estimaciones públicas. Según sostuvo, el ministro recurre habitualmente a una postura de autosuficiencia: "Lo dice con el tono de tan de 'yo me las sé todas', 'soy un ganador', 'ustedes no saben lo que va a pasar', que te muestra que está en una".

El contraste entre los pronósticos oficiales y la situación laboral

Durante su análisis, el periodista confrontó las proyecciones expresadas por el ministro en los últimos meses con los indicadores cotidianos del país. En particular, recordó las promesas de bienestar emitidas a principios de año y las fallas en los cálculos presupuestarios de la administración.

"Un tipo que mete la pata como con el presupuesto del año pasado, que dice la pavada que dice de China, de repente te dice: 'Vas a vivir los mejores 18 meses de tu vida'", subrayó Tenembaum al citar las palabras que el funcionario había pronunciado meses atrás.

Para graficar la distancia entre aquellas declaraciones y el escenario presente, el conductor trazó un paralelismo temporal con la situación del mercado de trabajo. "En abril, estamos en agosto, hay 1.500 personas yendo a mendigar un puesto de 800.000 pesos ahí en Berazategui y es lo que pasa en el país, él lo sepa o no, pero se lo avisamos si es que no lo sabe", describió con énfasis sobre la demanda de empleo registrada.