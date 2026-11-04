El periodista ultra oficialista Luis Majul analizó el escenario electoral de los Estados Unidos y sus posibles derivaciones en la política local. Durante su intervención, el conductor planteó una advertencia dirigida a la gestión del presidente Javier Milei, tomando como referencia el desempeño adverso de su aliado internacional Donald Trump.

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Bajo la consigna de apertura "¿Teléfono para Milei?", el conductor invitó a reflexionar sobre las causas del desgaste que afectaron al dirigente republicano y la conveniencia de que el gobierno argentino preste atención a esas señales para no repetir errores estratégicos.

El llamado a tomar nota del traspié internacional

Majul inició su comentario marcando distinciones entre los dos mandatarios, aunque aclaró de inmediato la necesidad de observar el cuadro general. "Milei no es Trump. Anotado. Tampoco come vidrio. Anotado", señaló al aire para dejar en claro que no se trata de procesos idénticos ni de trasladar mecánicamente la realidad de un país a otro.

Sin embargo, remarcó la importancia de no ignorar lo ocurrido con una de las principales referencias del oficialismo argentino en el exterior. "Por eso, sin asumir como si fuera propia una paliza histórica de Trump, ni extrapolar el resultado como si los Estados Unidos fueran Argentina, todos deberíamos tomar nota de la derrota del aliado de Milei", sostuvo el periodista.

Los motivos de la derrota electoral según Majul

Al momento de detallar los factores que debilitaron al expresidente estadounidense, el conductor de El Observador 107.9 hizo foco en el impacto del costo de vida y en decisiones de gestión polémicas. "Se sabe, esto se sabe, ¿eh?, te guste más o te guste menos. Trump perdió por la inflación, perdió por la excesiva dureza de su política migratoria", puntualizó en su análisis económico y social.

En la misma línea, el comunicador apuntó de forma directa contra el estilo de confrontación y las formas públicas del líder norteamericano, asegurando que su conducta terminó por desgastar el vínculo con la sociedad. Según afirmó, el dirigente "perdió también porque la desfachatez y la arrogancia con la que manejó el poder y con la que se comunica ya no le sirve".

Del estilo disruptivo al hartazgo social

En su lectura sobre la dinámica frente a los rivales del Partido Demócrata, Majul explicó que las actitudes que en su momento le otorgaron protagonismo a Trump dejaron de surtir efecto frente al electorado. Planteó que esa postura "ya no le sirve para contraponerla a la falta de decisión y ambigüedad de un disminuido Joe Biden, ya no le sirve para exhibir el mismo tributo frente a Kamala Harris a la que le ganó la presidencia de los Estados Unidos".

Hacia el final de su reflexión, el periodista concluyó con una síntesis sobre cómo los atributos de firmeza pueden transformarse en un factor negativo si se sostienen en la agresión continua. "Es decir, muy importante tener en cuenta esto, lo que antes le sirvió para mostrarse diferente y determinado, hoy se transformó en hartazgo y en un amplio rechazo a su manera de actuar", advirtió Majul al cerrar su mensaje.